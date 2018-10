Niebawem koniec prób kontaktu z Opportunity

NASA niebawem zakończy próby aktywnego nawiązania kontaktu z łazikiem Opportunity. Coraz bardziej prawdopodobne jest, że misja łazika zakończyła się w wyniku tegorocznej burzy pyłowej na Marsie.

Zdjęcie Jedno z ostatnich zdjęć wykonanych przez Opportunity - sol 5098 (28 maja 2018) /NASA Kosmos Łazik Opportunity się nie odzywa, ale jest na miejscu

Łączność z łazikiem Opportunity utracono w wyniku potężnej burzy pyłowej na Marsie, która rozpętała się w tym roku na Czerwonej Planecie. Burza została po raz pierwszy zaobserwowana przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) na początku czerwca. W ciągu kilkunastu dni pokryła spory obszar planety, a region (Meridiani Planum), w którym przebywa łazik Opportunity był jednym z tych, w których intensywność burzy była bardzo duża. Burza była także obserwowana po drugiej stronie planety przez łazik Curiosity i trwała aż do września.

Od 6 czerwca 2018 panele słoneczne Opportunity nie były już w stanie wygenerować wystarczającej mocy do przeprowadzania badań naukowych oraz jazdy łazika. Od 12 czerwca nie udało się nawiązać kontaktu z Opportunity. Pokładowe baterie nie były w stanie dostarczyć 24V, co jest minimalną wartością potrzebną do zasilania pojazdu. W tej sytuacji doszło do wyłączenia wszystkich systemów łazika poza zegarem pokładowym. Ten jest zaprojektowany tak, by próbować co jakiś czas wybudzać inne systemy łazika.

Łazik milczał przez kolejne miesiące, gdy burza pyłowa szalała na większą częścią Marsa. Pod koniec sierpnia NASA poinformowała, że intensywność burzy maleje, co oznacza większą ilość promieniowania słonecznego dla paneli pojazdu. Jest więc szansa, że pokładowe baterie łazika mogą zacząć się ładować.

Gdy burza pyłowa zaczęła cichnąć, NASA rozpoczęła fazę aktywnego nawiązywania kontaktu z Opportunity. Działania rozpoczęto 12 września i ten ich etap początkowo miał trwać 45 dni, choć nadal możliwe jest pewne jego przedłużenie. Niemniej jednak próby kontaktu we wrześniu i październiku 2018 nie przyniosły efektów - Opportunity nie odpowiedział.

Zdjęcie Jedno z ostatnich zdjęć wykonanych przez Opportunity – sol 5105 (4 czerwca 2018) / NASA

Już za miesiąc, 26 listopada, na Marsie znajdzie się lądownik InSight. Cała uwaga NASA - rozumiana tutaj także jako możliwości komunikacyjne - skupi się na tej misji. Prawdopodobnie na przynajmniej kilkanaście dni przed tym lądowaniem NASA oficjalnie zakończy fazę prób nawiązania kontaktu z łazikiem Opportunity.

Nikt nie przypuszczał, że łazik MER-B Opportunity, jeden z dwóch wystrzelonych w 2003 roku pojazdów marsjańskich, wytrzyma tak długo w dobrym stanie technicznym. Od czasu lądowania na Marsie, które nastąpiło 25 stycznia 2004 roku, łazik Opportunity badał obszar Meridiani Planum. W lutym 2018 roku Opportunity przekroczył pięć tysięcy marsjańskich dni (“soli") prac na powierzchni Czerwonej Planety.