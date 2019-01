New Horizons obserwuje planetoidę 2014 MU69

NASA opublikowała serię ujęć ze zbliżenia sondy New Horizons do 2014 MU69 – planetoidy Pasa Kuipera.

Zdjęcie Obraz 2014 MU69 wykonany na około 30 minut przed największym zbliżeniem, z odległości około 20 tysięcy kilometrów od planetoidy /NASA

Maksymalne zbliżenie sondy New Horizons (NH) do 2014 MU69 nastąpiło 1 stycznia około 06:33 CET. Minimalny planowany dystans do tego obiektu wynosił 3500 km. Dla porównania - sonda przeleciała ponad Plutonem w odległości około 12500 km.

Reklama

Łącznie NASA zorganizowała trzy konferencje naukowe dotyczące wyników z przelotu obok 2014 MU69. Pierwsza z nich opierała się o dane sprzed przelotu. Następnie, na pierwszej konferencji po przelocie został przedstawiony pierwszy obraz z bliska planetoidy nazywanej nieoficjalnie “Ultima Thule". Pierwsza konferencja odbyła się 2 stycznia 2019 roku. Oczom naukowców ukazał się podwójny złączony obiekt (ang. "contact binary"). Obiekt okazał się być w zasadzie taki sam, jak wykazały obserwacje naziemne podczas "zaćmień" gwiazd przez 2014 MU69. Ponadto, poznaliśmy także kolor i okres obrotu planetoidy. Dzień później, 3 stycznia, NASA przeprowadziła kolejną konferencję z zespołem misji New Horizons. Jak na razie nie odkryto żadnego księżyca 2014 MU69. Naukowcy jednak uważają, że jest możliwe, że wokół tej planetoidy krąży księżyc - to byłoby najlepsze wyjaśnienie dla dość długiego okresu obrotu 2014 MU69. Ponadto, zaprezentowano także obraz 3D planetoidy.

Zdjęcie Kolorystyka powierzchni 2014 MU69 / NASA

Pierwsze konferencje opierały się o niewielki ułamek wszystkich danych zgromadzonych przez sondę. Komunikacja z sondą jest utrudniona - częściowo z uwagi na odległość, a częściowo z uwagi na naszą Dzienną Gwiazdę. Z perspektywy Ziemi, pomiędzy 4 a 10 stycznia NH przebywała zbyt blisko Słońca. W konsekwencji słaby sygnał transmitowany z sondy był zagłuszany lub nawet blokowany przez Słońce.

Dane z LORRI

Transmisja została wznowiona 10 stycznia tuż po północy czasu polskiego. Podczas sesji komunikacyjnych z NH prędkość transmisji danych sięga 2 kbps. Tak niska prędkość transmisji danych wynika z uwagi na dużą odległość pomiędzy NH a Ziemią (w momencie publikacji artykułu - 44,38 jednostki astronomicznej od naszej planety). Dane z przelotu będą przesyłane na Ziemię przez około 20 miesięcy. Dla porównania - starsza sonda Voyager 2 przesyła dane z prędkością do 160 bps.

Wideo Ultima Thule as seen by LORRI

Pierwsze dni transmisji danych po 10 stycznia przyniosły m.in. sekwencję obrazów wykonanych podczas zbliżania do 2014 MU69. Na przesłanych zdjęciach, wykonanych przez instrument Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) widać m.in. obrót planetoidy. Ponadto, na najlepszych obrazach widać szczegóły powierzchni planetoidy.

Pierwsza publikacja naukowa o 2014 MU69

Tuż po 10 stycznia zespół misji New Horizons przygotował pierwszą publikację naukową na temat 2014 MU69. Publikacja opiera się na zaledwie 4 dniach downlinku danych z przelotu. Mimo tego zawiera cenne podsumowanie wiedzy na temat 2014 MU69. Ten obiekt Pasa Kuipera jest pierwszą podwójną złączoną planetoidą zbadaną z bliska przez sondę kosmiczną. Zdaniem naukowców misji NH, planetoida 2014 MU69 jest najbardziej pierwotnym obiektem naszego Układu Słonecznego, jaki kiedykolwiek został zbadany z bliska.

W lutym można się spodziewać zdjęć w większej rozdzielczości - być może nawet 35 metrów na piksel. Wówczas też ukazane zostaną zdjęcia 2014 MU69 z innej perspektywy - widoczne będą m.in. cienie na powierzchni tej planetoidy.