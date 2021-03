Naukowcy odkryli planetę podobną do Ziemi

Naukowcy odkryli nową egzoplanetę, która może być bardzo podobna do naszej planety. Całość została oznaczona jako Gilese 486 b - czytamy w "Science".

Zdjęcie Naukowcy odkryli nową super-Ziemię (fot. ilustracyjne) /123RF/PICSEL

Nowa egzoplaneta odkryta przez naukowców znajduje się w odległości około 26,4 lat świetlnych od Ziemi. Gilese 486 b jest trzecią, najbliższą Ziemi egzoplanetą, której masa została w pełni poznana. To sprawia, że Gilese 486 b staje się idealnym kandydatem do poszukiwania atmosfery - a jeśli ona istnieje, to zbadania jej w zakresie potencjalnej możliwości zamieszkania.

Gilese 486 b nie jest wystarczająco gorąca, aby posiadać lawę na swojej powierzchni - napisał Trifon Trifonov i jego współpracownicy w komunikacie prasowym. Temperatura Gilese 486 b ma także idealnie nadawać się do spektroskopii emisyjnej i badań krzywych fazowych w poszukiwaniu atmosfery.

Zazwyczaj egzoplanety są odkrywane przy pomocy jednej lub dwóch pośrednich metod obserwacji. Pierwsza, to fotometria tranzytowa - polega ona na monitorowaniu gwiazdy pod kątem subtelnych jasności zmian. Drugą metodą jest dopplerowska prędkość radialna, która pozwala zaobserwować grawitacyjne przyciąganie egzoplanet przez inne planety.

Każda z tych metod umożliwiła odkrycie kilku egzoplanet, jednak same informacje dotyczące ich właściwości są nieznane.

Super-Ziemia Gilese 486 b może nam pokazać jakie znaki wskazują na to, iż wybrane egzoplanety i planety poza Układem Słonecznym nadają się do zamieszkania. Gilese 486 b jest nieco większa od Ziemi, ale ma dwukrotnie większą masę niż nasza planeta.

Super-Ziemie mają zazwyczaj masę od dwóch do 10 razy większą od masy Ziemi i do dwukrotności jej promienia. Nawet przy zdatnej do zamieszkania atmosferze, masa planety może powodować, że jej grawitacja powierzchniowa będzie zbyt silna dla ludzkiego ciała.

