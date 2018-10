NASA znajdzie obcych w ciągu następnych 5 lat?

Według byłego brytyjskiego specjalisty do spraw UFO, Nicka Pope'a, naukowcy z NASA wykryją przedstawicieli obcej cywilizacji w ciągu następnych 5 lat. Ekspert uważa, że agencja kosmiczna jest na dobrej drodze do spełnienia tego zadania.

Zdjęcie Znalezienie obcej cywilizacji jest kwestią najbliższych lat /123RF/PICSEL

Nick Pope przez wiele lat pracował w brytyjskim ministerstwie obrony, gdzie analizował przypadki UFO. Jego zdaniem, NASA znajdzie obcych w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat. Naukowcy z amerykańskiej agencji kosmicznej nie zaprzeczają jego twierdzeniom i wręcz dodają, że jest to bardzo prawdopodobne.

Mają na myśli znalezienie obcych mikroorganizmów lub roślin gdzieś w Układzie Słonecznym, lecz nawet odkrycie prymitywnego życia pozaziemskiego może być prawdziwym przełomem we współczesnej nauce. Gdyby natomiast udało się odkryć inteligentne życie pozaziemskie, skutki takiego zdarzenia byłyby trudne do wyobrażenia.

Ostatnio kilkunastu znanych naukowców wezwało NASA do poszukiwania pozaziemskich śladów biologicznych we wszystkich przyszłych misjach kosmicznych. Nasze możliwości poznawcze są jednak ograniczone do Układu Słonecznego. Eksperci spodziewają się, że życie może istnieć na księżycach Jowisza i Saturna. Trwają już prace nad misjami kosmicznymi z automatycznymi sondami, które będą miały za zadanie zweryfikować czy w podlodowych oceanach na Europie czy Enceladusie, nie znajdują się ślady życia biologicznego.

Zdjęcie Nick Pope / YouTube

Przełomem w poszukiwaniu życia we wszechświecie może być również uruchomienie na orbicie nowego teleskopu kosmicznego JWST. Jego możliwości będą tak duże, że można się spodziewać zdjęć egzoplanet! Dzięki niemu uda się też badać skład chemiczny atmosfer planet pozasłonecznych. Być może naukowcom uda się w ten sposób odkryć egzoplanety z życiem biologicznym.

Jak przyznaje Nick Pope, obecnie trwa skanowanie wszechświata pod kątem obcej technologii. Jednym z kandydatów dom tego miana może być zjawisko zwane FRB, czyli szybki rozbłysk radiowy. Astrofizycy nie wiedzą, jak powstają tego typu błyski, a jedna z hipotez zakłada, że są to ślady podróży międzygwiezdnych prowadzonych przez obcą cywilizację. Obsesyjne poszukiwanie obcych cywilizacji może być jednak niebezpieczne. Nie brakuje opinii, że kontakt z inną rozwiniętą cywilizacją mógłby się skończyć podbojem Ziemi i katastrofą dla ludzkości.

Zdjęcie Przekaz ludzkości dla obcych ras umieszczony na pokładzie sond Pioneer 10 i 11 / materiały prasowe

Ludzie od zawsze zadawali sobie pytanie, czy są sami we wszechświecie. Jego ogrom i mnogość galaktyk, gwiazd i planet, każde podejrzewać, że kosmos powinien tętnić życiem, ale ogromne odległości między systemami gwiezdnymi powodują, że kontakt dwóch obcych cywilizacji wydaje się czymś bardzo trudnym, o ile nie niemożliwym.