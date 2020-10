NASA wysłała na ISS nową toaletę za miliony dolarów

Amerykańska Agencja Kosmiczna wysłała na orbitę nowy rodzaj toalety, który ma przydać się astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Zdjęcie NASA wysłała nową toaletę na ISS /AFP

NASA wystrzeliła w kosmos nowy rodzaj toalety, który ma posłużyć astronautom pracującym na co dzień na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nowa konstrukcja waży około 45 kilogramów i jest o około 65 proc. mniejsza niż obecnie stosowane modele. NASA przeprojektowała również samo siedzisko toalety, które będzie teraz dopasowywało się do anatomicznych kształtów astronautów, w zależności od ich płci. Co ciekawe, nowa toaleta będzie także przetwarzała mocz w systemach recyklingowych - po wyjściu z systemu mocz zostanie zamieniony w wodę, z której będzie można skorzystać.

Reklama

Już kilka miesięcy temu NASA wezwała wszystkie kreatywne osoby do pomocy w opracowaniu nowej toalety, która będzie mogła przydać się astronautom. Wygląda więc na to, że cały projekt zostanie zakończony sukcesem i nie trzeba będzie się martwić o potrzeby fizjologiczne.

Nie wiadomo, co astronauci z kolei zrobią ze starszą generacją toalety. Zapewne po prostu pozostanie ona na ISS.