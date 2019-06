NASA wybiera misję Dragonfly

Agencja NASA poinformowała o wyborze nowej misji klasy New Frontiers. Wybór padł na Dragonfly – kwadrokopter latający w atmosferze Tytana, księżyca Saturna.

Zdjęcie Wizja artystyczna misji Dragonfly /materiały prasowe

Amerykańska agencja kosmiczna NASA realizuje planetarne misje bezzałogowe w kilku klasach. Największe misje są klasy Flagship - przykładem jest sonda Cassini. Są to duże i skomplikowane wyprawy, których budowa i realizacja jest rozłożona na dekady. "Średniej klasy" jest New Frontiers - przykładem jest misja New Horizons. Budżet misji tej klasy powinien zamknąć się do kwoty około jednego miliarda dolarów. Mniej skomplikowana i szybsza w realizacji jest klasa Discovery, której koszt powinien się zamknąć do kwoty około 500 mln dolarów.

8 maja 2017 roku NASA poinformowała, że otrzymała 12 propozycji na misję klasy New Frontiers. Kolejny etap selekcji został ogłoszony 20 grudnia 2017 r. - wybrane zostały propozycje CAESAR i Dragonfly. Ostatecznie NASA poinformowała 27 czerwca 2019 r. o wyborze misji bezzałogowej. Wybór padł na misję Dragonfly. Start zaplanowano na 2026 rok, lądowanie - w 2034 roku.

Dragonfly - lot w atmosferze Tytana

Celem misji Dragonfly będzie stworzenie kwadrokoptera zdolnego do przemieszczania się z w atmosferze Tytana - największego księżyca Saturna. Dragonfly będzie zdolny do wykonywania pomiarów przy użyciu zestawu pokładowych instrumentów w różnych miejscach powierzchni Tytana. Warto tu zaznaczyć, że Dragonfly będzie zdolny do wykonywania pomiarów stanowisk odległych od siebie o dziesiątki kilometrów - jest to więcej niż zasięg większości dotychczasowych misji lądowników i łazików. Zasilanie kwadrokoptera będzie pochodzić z radioizotopowego źródła energii.

Wideo Destination: Titan

Dragonfly powinien dotrzeć do Tytana w połowie lat 30. XXI wieku, podczas zimy na północnej półkuli tego księżyca. Więcej na temat tego projektu można przeczytać na stronie misji. Co ciekawe, NASA podała, że Dragofly rozpocznie swoją misję od regionu, w którym wylądował Huygens. Ten europejski lądownik osiadł na powierzchni Tytana w styczniu 2005 roku. Miejsce lądowania jest "piaszczyste" - uznane jako bezpieczne do rozpoczęcia misji. Ten region wydaje się być podobny do niektórych ziemskich wydm piaszczystych.

Misja Dragonfly ma przetrwać około 2,5 ziemskiego roku na Tytanie. Maksymalny zasięg misji planowany jest na około 200 km. Dragonfly będzie dużym pojazdem - wielkością porównywalnym z łazikiem Curiosity, który obecnie porusza się po powierzchni Czerwonej Planety.