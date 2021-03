NASA przygotowuje się do startu helikoptera Ingenuity

NASA po raz pierwszy podejmie próbę lotu za pomocą helikoptera Ingenuity umieszczonego na marsjańskim łaziku. Pierwsze testy mają odbyć się w kwietniu bieżącego roku.

Zdjęcie NASA przygotowuje się do lotu Ingenuity /materiały prasowe

NASA po raz pierwszy podejmie próbę latania helikopterem Ingenuity na powierzchni Marsa na początku kwietnia 2021 roku. Amerykańska Agencja ogłosiła, iż planuje przetestować całą konstrukcję w warunkach operacyjnych. Ingenuity to helikopter, który dotarł na Czerwoną Planetę przyczepiony do "brzucha" łazika Perseverance - ten wylądował na Marsie 18 lutego 2021 roku.

Testowanie helikoptera Ingenuity odbędzie się na małym odcinku terenu, w obrębie krateru Jezero, który NASA wybrała ze względu na jego płaską powierzchnię. Cały proces testów zajmie około sześciu dniu, z jednym momentem, w którym NASA wykorzysta urządzenie pirotechniczne do cięcia kabli. Po rozpoczęciu testów, NASA spodziewa się ich zakończenia w ciągu około 31 dni. To zadanie, którego nigdy wcześniej nie wykonywano, a sami naukowcy w Jet Propulsion Laboratory wyrażają swoje podniecenie związane ze sprawą.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podczas pierwszego lotu testowego Ingenuity uniesie się nad powierzchnią Marsa na około 30 sekund. Do tej pory Amerykańska Agencja Kosmiczna testowała swoje rozwiązanie tylko i wyłącznie na Ziemi - w specjalnych komorach próżniowych oraz laboratoriach. Latanie pojazdem nad Marsem wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami. Na planecie jest mniej grawitacji, atmosfera jest również znacznie mniej gęsta od Ziemi. Temperatury w nocy mogą spaść do wysokich, minusowych temperatur. Mars to zdecydowanie trudne miejsce.

NASA chce na bieżąco dopasowywać się do warunków oraz pracować z tym, co zastanie na Czerwonej Planecie. Naukowcy zwracają uwagę na spokój w radzeniu sobie z wyzwaniami, które mogą nadejść w przypadku testowego lotu helikoptera Ingenuity.

W razie powodzenia, Ingenuity będzie pierwszym helikopterem, który będzie w stanie wykonać lot na zupełnie obcej planecie. W przyszłości NASA planuje podobne misje, które będą odbywały się zarówno na Księżycu, jak i na Marsie. Ingenuity ma bowiem dostarczyć ważnych danych.

