NASA przetestuje nowe skafandry w 2023

W 2023 roku NASA przetestuje nowe skafandry kosmiczne. Te skafandry zostaną użyte później w ramach misji księżycowych.

Zdjęcie John Young w trakcie misji Apollo 16 /Kosmonauta Lądowanie na Księżycu Po co mamy wracać na Księżyc?

Dwudziestego szóstego marca 2019 roku administracja Białego Domu nakreśliła nowy cel dla NASA: powrót człowieka na Księżyc przed końcem 2024 roku. Program został nazwany Artemis. Jednego elementu do prac na powierzchni Srebrnego Globu z pewnością brakuje: skafandra kosmicznego. Aktualnie używane skafandry - amerykańskie EMU oraz rosyjskie Orlan (na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ISS) nie są przystosowane do funkcjonowania w warunkach Księżyca.

Z pewnością dla programu Artemis będzie musiał powstać nowy skafander - zdolny do pracy w warunkach niskiej grawitacji (a nie mikrograwitacji) w otoczeniu pyłu. Z tych powodów konstrukcja skafandra księżycowego może być znacząco inna od skafandrów EMU - astronauci będą musieli się schylać, być może nawet klękać, poruszać na nogach oraz wspinać się (np. do lądownika).



Pod koniec września 2019 pojawiła się informacja, że w 2023 roku NASA przetestuje nowy skafander kosmiczny. Te testy mają nastąpić w warunkach mikrograwitacji, na pokładzie ISS. Oznacza to, że wcześniej skafander zostanie zaprojektowany, zbudowany (przynajmniej w serii prototypów) oraz przetestowany na Ziemi w różnych warunkach (w tym w komorach termiczno-próżniowych). Można się spodziewać także przynajmniej wstępnych testów związanych ze szczególnymi warunkami na powierzchni Księżyca.



Zdjęcie Utrata równowagi przez astronautę w trakcie księżycowej misji Apollo 16 / Kosmonauta

Od kilku lat NASA pracuje nad koncepcjami nowych skafandrów kosmicznych. Obserwowane są także technologie, które mogą być wykorzystane do przyszłej generacji skafandrów kosmicznych.

Warto tu dodać, że w ostatnich latach ujrzeliśmy trzy “prototypy" nowych skafandrów kosmicznych:



- skafander firmy SpaceX (w sierpniu 2017 roku)

- skafander firmy Boeing (w styczniu 2017 roku)

- indyjski skafander kosmiczny (we wrześniu 2018 roku)



Te skafandry będą przystosowane do użytkowania w pojazdach załogowych nowej generacji, które jak na razie (lub wyłącznie) będą operować na LEO.

