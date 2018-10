NASA przedłuża próby kontaktu z Opportunity

Amerykańska agencja kosmiczna poinformowała, że będzie kontynuować próby nawiązania kontaktu z łazikiem Opportunity.

Łączność z łazikiem Opportunity utracono w wyniku potężnej burzy pyłowej na Marsie, która rozpętała się w tym roku na Czerwonej Planecie. Burza została po raz pierwszy zaobserwowana przez sondę Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) na początku czerwca. W ciągu kilkunastu dni pokryła spory obszar Czerwonej Planety, a region (Meridiani Planum), w którym przebywa łazik Opportunity był jednym z tych, w których burza była bardzo intensywna. Obserwowana była nawet po drugiej stronie planety przez łazik Curiosity i trwała aż do września.

Od 6 czerwca 2018 panele słoneczne Opportunity nie były już w stanie wygenerować wystarczającej mocy do przeprowadzania badań naukowych oraz jazdy łazika. Od 12 czerwca nie udało się nawiązać kontaktów z Opportunity. Pokładowe baterie nie były w stanie dostarczyć 24V, co jest minimalną wartością potrzebną do zasilania pojazdu. W tej sytuacji doszło do wyłączenia wszystkich systemów łazika poza zegarem pokładowym, który jest zaprojektowany tak, by próbować co jakiś czas wybudzać inne systemy łazika.

Gdy burza pyłowa zaczęła cichnąć, NASA rozpoczęła fazę aktywnego nawiązania kontaktu z Opportunity. Działania rozpoczęły się 12 września. Ta faza początkowo miała trwać 45 dni, choć możliwe jest pewne przedłużenie tego okresu. Niemniej jednak próby kontaktu we wrześniu i październiku 2018 nie przyniosły efektów – Opportunity nie odpowiedział.

Pierwotnie NASA planowała 45 dniową kampanię kontaktu z łazikiem. Jednakże 29 października poinformowała, że postanowi przedłużyć te próby. Decyzja zapadła po analizie warunków i prognoz meteorologicznych dla rejonu przebywania Opportunity. Wg. NASA siła wiatrów powinna wzrosnąć w otoczeniu łazika, co zwiększa szansę na usunięcie pyłu z paneli słonecznych i tym samym większe możliwości energetyczne. W styczniu 2019 NASA przeanalizuje ponownie sytuację i wówczas zapadnie kolejna decyzja.

Co ciekawe, za mniej niż miesiąc, 26 listopada, na Marsie znajdzie się lądownik InSight. Cała uwaga NASA – rozumiana tutaj także jako możliwości komunikacyjne – skupi się na tej misji. Przed 29 października wydawało się, że prawdopodobnie na przynajmniej kilkanaście dni przed tym lądowaniem NASA oficjalnie zakończy fazę prób nawiązania kontaktu z łazikiem Opportunity. Tymczasem NASA będzie kontynuować próby kontaktu, choć można się spodziewać, że będą one przeprowadzane rzadziej z uwagi na misję InSight.