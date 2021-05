NASA pokazuje wygląd projektu Gateway

NASA podzieliła się konceptem tego, jak dokładnie będzie wyglądał projekt Gateway. To konstrukcja, która pozwoli astronautom na dobre zadomowić się na Księżycu.

Zdjęcie Koncepcja stacji Gateway / materiały prasowe

Reklama

Projekt Gateway zakłada stworzenie stacji kosmicznej, która w przyszłości będzie stałym miejscem pozwalającym na szybki transport astronautów w kierunku Księżyca. NASA podzieliła się konceptem tego, jak dokładnie będzie wyglądał opisywany projekt. Trzeba przyznać, że robi on wrażenie.

Reklama

NASA chce umieścić ludzi na Księżycu ponownie do 2024 roku. Analitycy twierdzą, że będzie bardzo ciężko tego dokonać. Wszystko to w ramach misji Artemis, która zakłada wysłanie również pierwszej kobiety, która stanie na powierzchni Księżyca.

Projekt Artemis będzie wstępem do Gateway. Swoista "brama" będzie budowana dopiero w okolicach 2024 roku i mienie zapewne sporo czasu zanim zacznie ona rzeczywiście funkcjonować.

Zdjęcie . / materiały prasowe

W przyszłości NASA będzie chciała wykorzystać Gateway także do innych misji - między innymi tych, które będą ruszały w kierunku Marsa. Wszystko to jednak póki co plany. My musimy czekać cierpliwie aż staną się one rzeczywistością.

O wszystkich postępach NASA będzie zapewne informować na bieżąco.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najnowsze innowacje technologiczne francuskiej armii AFP