NASA podzieli się dźwiękami prosto z Marsa

NASA udostępni dźwięki pochodzące prosto z Marsa. W tym celu Amerykańska Agencja Kosmiczna wykorzysta instrument SuperCam znajdujący się na łaziku Perseverance.

Zdjęcie NASA podzieli się dźwiękami pochodzącymi z Marsa /materiały prasowe

Persevarance to łazik, który dotrze do marsa w lutym 2021 roku. Podczas schodzenia na powierzchnię, Amerykańska Agencja Kosmiczna uruchomi specjalny mikrofon na jego pokładzie, który będzie odpowiedzialny za rejestrowanie dźwięków. Co ciekawe, jest to nic więcej, jak klasyczny mikrofon zabezpieczony siatką ochraniającą jego membranę przed kurzem.

Na powierzchni Marsa mikrofon SuperCam znajdujący się na łaziku ma zarejestrować klipy dźwiękowe oddające klimat Czerwonej Planety. Dźwięk nie będzie jednak odzwierciedlał dokładnie tego, co słyszeliby ludzie znajdujący się na Marsie - wszystko to ze względu na gęstość atmosfery oraz niską temperaturę planety.

Do tej pory mikrofony nie były nigdy wykorzystywane na Marsie - będzie to więc pierwszy raz, kiedy tego typu proceder będzie miał miejsce. NASA nie podzieliła się terminem, w którym pierwsze nagrania będą dostępne, tak więc musimy jeszcze trochę poczekać.