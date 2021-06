NASA udostępniła w sieci nowe fotografie rakiety SLS, która będzie wykorzystywana w ramach misji Artemis. Amerykańska Agencja Kosmiczna przygotowuje się do kolejnych testów, które pozwolą ocenić zdolności samego SLS.

Zdjęcie NASA SLS / materiały prasowe

Rakieta SLS to konstrukcja, którą NASA planuje wykorzystać w ramach misji Artemis związanej z powrotem astronautów na powierzchnię Księżyca. Cała rakieta jest ogromna i posiada kilka sekcji - od rdzenia, aż do samej góry. SLS zostało umieszczone jako platforma w budynku montażu pojazdów znajdujących się w Kennedy Space Center na Florydzie.

Składanie rakiety nie jest łatwym procesem. Główny stopień SLS będzie zamontowany do podwójnych dopalaczy rakietowych. Całość będzie współpracowała z czterema silnikami RS-25. Same cztery wspomniane silniki rakietowe są w stanie wygenerować 2 miliony funtów ciągu.

Mimo iż już wygląda imponująco, to SLS będzie jeszcze większy. Wszystko to ma na celu pomóc w przygotowaniu misji Artemis do pierwszego lotu testowego, która będzie połączona ze statkiem kosmicznym Orion. NASA nie chce ryzykować od samego początku. Zamiast tego Agencja wykorzysta specjalne sensory oraz inne czujniki, które pozwolą jej zebrać odpowiednią ilość danych.

NASA twierdzi, iż astronauci podczas startu doświadczą przeciążenia na poziomie 2,5-krotnej siły grawitacji.

