Na Marsie zlokalizowano dziwną strukturę, która przypomina... logo Star Trek

Marsjańskie pareidolie, czyli doszukiwanie się znanych kształtów w przypadkowych tworach natury, od lat budzą liczne kontrowersje. Tym razem należąca do NASA sonda kosmiczna Mars Reconnaissance Orbiter przesłała na Ziemię obraz struktury, która do złudzenia przypomina logo Gwiezdnej Floty z serialu Star Trek. Głos w tej sprawi zabrała sama NASA.

Zdjęcie Naukowcy uważają, że to co widzimy to odcisk dawnych wydm w lawie /materiały prasowe

Obiekt znajduje się na równinie Hellas Planitia na południowej półkuli Marsa i jest zlokalizowany w ogromnym, okrągłym kraterze. Specjaliści z obsługi misji zapewniają jednak, że dziwna formacja nie ma nic wspólnego ze słynnym filmem. Twierdzą oni, że aby powstał taki kształt potrzebne są trzy kluczowe elementy. Po pierwsze piasek, po drugie lawa, a po trzecie wiatr.

Reklama

Naukowcy uważają, że to co widzimy to odcisk dawnych wydm w lawie. Mogą mieć rację, bo marsjańskie wydmy typu Star Trek są łudząco podobnie do znajdujących się na Ziemi wydm Barchan. One również wyglądają tak samo.

Zdjęcie Wydma Barchan / Wikipedia

Miłośnicy astronomii często są równocześnie fanami sagi o Federacji Planet i perypetiach Gwiezdnej Floty, rozgrywającej się w uniwersum wykreowanym przez Gene'a Roddenberry'ego. Na pocieszenie zostaje im fakt, że postacie z pierwszej kultowej serii Star Trek zostały uhonorowane nazwami różnych struktur na powierzchni Charona, największego księżyca Plutona. W regionie o nazwie Vulcan Planum, nazwanym tak na cześć planety ze Star Trek, można znaleźć kratery o nazwach Kirk, Spock, Uhura oraz Sulu.