Na Marsie zaobserwowano dwa zaćmienia Słońca

Łazik Curiosity zdołał zarejestrować dwa niesamowite zaćmienia Słońca, spowodowane przez marsjańskie księżyce Deimos i Fobos. Uchwycenie tego momentu nie byłoby możliwe bez specjalnych filtrów słonecznych, które zainstalowano na kamerze MastCam.

Zdjęcie Deimos na tle tarczy słonecznej /materiały prasowe

Pierwsze zaćmienie, wywołane przez księżyc Deimos, miało miejsce 17 marca. Średnica satelity wynosi do 16 km, dlatego obiekt zasłonił zaledwie fragment Słońca. Naukowcy kwalifikują to jako zaćmienie, choć zdarzenie to można też traktować jako zwykły tranzyt.

Jednak 26 marca, Curiosity zarejestrował zaćmienie, które spowodował Fobos – drugi marsjański księżyc o średnicy około 22 km. 25 marca, czyli tuż przed tym zjawiskiem, jedna z kamer nawigacyjnych uchwyciła też spadek jasności na marsjańskim niebie, który był spowodowany przejściem Fobosa na tle tarczy słonecznej, co można zobaczyć na załączonym nagraniu.

Zdjęcie Phobos na tle tarczy słonecznej / materiały prasowe

Nie były to pierwsze zaćmienia obserwowane przez Curiosity. Zjawiska te pomagają dokładniej określić orbity marsjańskich księżyców, nieustannie zmieniające się z powodu przyciągania grawitacyjnego Marsa i Jowisza, a także w wyniku wzajemnych oddziaływań między księżycami.

Wideo Curiosity Snaps Solar Eclipses on Mars - See Phobos and Deimos