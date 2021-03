Na ISS odkryto trzy szczepy bakterii nieznane nauce

​Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Indii współpracujący z NASA odkryli cztery szczepy bakterii żyjące w różnych miejscach na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Co ciekawe, trzy z nich były do tej pory nieznane nauce.

Zdjęcie Bakteria Methylobacterium /materiały prasowe

Trzy z czterech szczepów wyizolowano jeszcze w 2015 i 2016 roku - jeden znaleziono na panelu napowietrznym stacji badawczych ISS, drugi w module Cupola, trzeci na powierzchni stołu jadalnego; czwarty w starym filtrze HEPA zwróconym na Ziemię w 2011 roku.

Wszystkie cztery szczepy należą do rodziny bakterii występujących w glebie i słodkiej wodzie; są one zaangażowane w wiązanie azotu, wzrost roślin i pomagają powstrzymać patogeny roślin. Zasadniczo są to "dobre" bakterie, które warto mieć w pobliżu, gdy zajmujemy się uprawą roślin.



Co takie bakterie glebowe robiły na ISS? Astronauci przebywający na stacji kosmicznej uprawiali małe ilości żywności przez lata, więc nie jest zaskakujące, że znaleźliśmy na pokładzie mikroby związane z roślinami.



Jeden z tych szczepów - znalezisko z filtra HEPA - został zidentyfikowany jako znany gatunek o nazwie Methylorubrum rhodesianum. Pozostałe trzy zostały poddane sekwencjonowaniu i stwierdzono, że wszystkie należą do tego samego, wcześniej niezidentyfikowanego gatunku, a szczepy nazwano IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 i IIF4SW-B5.



Zespół, kierowany przez genetyka z Uniwersytetu Południowej Kalifornii - Swati Bijlani - zaproponował nazwanie nowego gatunku Methylobacterium ajmalii na cześć Ajmala Khana, znanego indyjskiego naukowca zajmującego się bioróżnorodnością. To nowe znalezisko jest również blisko spokrewnione z już znanym gatunkiem o nazwie M. indicum.

Zdjęcie ISS / NASA

Biorąc pod uwagę, że wiemy już, że mikroby te mogą przetrwać trudne warunki panujące na ISS, naukowcy poddali cztery szczepy analizie genetycznej w poszukiwaniu genów, które mogłyby być wykorzystane do wspierania wzrostu roślin na Ziemi. Odkryto, że jeden ze szczepów ISS - IF7SW-B2T - ma obiecujące geny zaangażowane we wzrost roślin, w tym gen dla enzymu niezbędnego dla cytokininy, która promuje podziały komórkowe w korzeniach i pędach.