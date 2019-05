Miód w mikrograwitacji

Kanadyjska agencja CSA opublikowała nagranie zachowania miodu w warunkach mikrograwitacji.

Miód - nawet na Ziemi - ma wyjątkowe właściwości z uwagi na swoją wysoką lepkość. W warunkach mikrograwitacji można zobaczyć ciekawe zachowanie miodu, zaprezentowane na poniższym nagraniu. Warto tu dodać, że w branży kosmicznej miód jest uznawany za "bezpieczną" ciecz, której bez większego ryzyka można używać i "manipulować" nią w obecności człowieka.

Choć ciecze w warunkach mikrograwitacji odgrywają ważną role w astronautyce, ich zachowanie wciąż jest nie do końca poznane. Ma to duże znaczenie, gdyż duża część satelitów używa paliwa ciekłego. Oszacowanie pozostałej ilości cieczy wewnątrz zbiorników pojazdów kosmicznych wciąż jest obarczone dużym błędem.

W 2005 roku Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wprowadziła na orbitę satelitę o nazwie SLOSHSAT-FLEVO (Sloshsat Facility for Liquid Experimentation and Verification in Orbit). Na jego pokładzie znalazły się 33 litry ultraczystej wody, umieszczone wewnątrz 87 litrowego zbiornika. W trakcie misji badano przemieszczanie się wody wewnątrz zbiornika w wyniku manewrów satelity a także wpływu Ziemi czy Księżyca.