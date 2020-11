Marsjański łazik NASA sukcesywnie zbliża się do Czerwonej Planety

Łazik Perseverance jest już w połowie zaplanowanej drogi do Marsa. Konstrukcja Amerykańskiej Agencji Kosmicznej pokonała odległość 235 milionów kilometrów.

Zdjęcie Łazik Perseverance pokonał połowę drogi do Marsa /123RF/PICSEL

NASA jakiś czas temu wysłała swojego łazika Perseverance na Marsa. Konstrukcja przeleciała już odległość około 235 milionów kilometrów, a do samej Czerwonej Planety Perseverance doleci dopiero w lutym 2021 roku. Wygląda jednak na to, że wszystko idzie zgodnie z planem. Amerykańska Agencja Kosmiczna podzieliła się bowiem informacjami, że łazik Perseverance znajduje się już w połowie drogi do Marsa. Najgorsza w całej operacji będzie próba lądowania, która może zakończyć się niepowodzeniem. Cały proces odbędzie się w sposób automatyczny i nie będzie kontrolowany przez inżynierów z poziomu Ziemi.

Łazik Perseverance ma szukac na Marsie śladów dawnego życia. Konstrukcja będzie lądowała na kraterze Jezero, który posiada az 45 kilometrów szerokości. Wraz z łazikiem nad powierzchnię Marsa wzniesie się specjalny helikopter, który będzie badał substancje znajdujące się nad powierzchnią Czerwonej Planety.

Pozostaje mieć nadzieję, że misja zakończy się powodzeniem.