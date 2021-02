2 lutego 2021 roku model SN9 pojazdu Starship wykonał lot na 10 km. Lot zakończył się eksplozją podczas próby lądowania.

Test modelu SN9 pojazdu Starship został wykonany 28 stycznia 2021 roku z Boca Chica w Teksasie. Był to drugi test tego pojazdu na tak dużą wysokość - wcześniej wykonane zostały loty modeli SN5, SN6 i SN9.

Do startu 2 lutego SN9 doszło około godziny 21:25 CET. SN9 wznosił się powoli na trzech silnikach Raptor. W trakcie lotu stopniowo były wyłączane silniki. Po osiągnięciu zakładanego pułapu rozpoczął się lot w pozycji horyzontalnej. Pojazd w ten sposób obniżał swoją wysokość, aż do ostatnich sekund przed lądowaniem.

Podczas lądowania nie odpalił się jeden silnik co doprowadziło do spektakularnego rozbicia pojazdu. Łącznie lot trwał 6 minut i 25 sekund.



Start SN9 nie obył się bez problemów natury prawnej - cywilna agencja FAA nie chciała wydać zgody na pierwotny start 28 stycznia. Nie pozostało to bez komentarza Elona Muska. Jego zdaniem, "ludzkość nigdy nie poleci na Marsa" przy takich regulacjach.



SpaceX rozwija swój statek kosmiczny Starship od wielu lat - w ostatnim czasie konstrukcja stała się także przedmiotem testów, które zakończyły się połowicznym powodzeniem. Okazuje się, że firma będzie chciała przyspieszyć rozwój opisywanej technologii. W placówce amerykańskiego giganta w Boca Chica powstaną dwa stanowiska startowe, które pozwolą na testowanie dwóch pojazdów jednocześnie.