Lockheed Martin wystrzeli satelitę ze Szkocji

Firma Lockheed Martin wybrała rakietę RS1 firmy ABL Space Systems do wystrzelenia z nowego kosmodromu zbudowanego na Unst – najbardziej wysuniętej na północ wyspy w Szkocji.

Zdjęcie Lockheed Martin będzie inwestował w Szkocji /materiały prasowe

Pierwszy lot rakiety RS1 miałby odbyć się w 2022 roku z Szetlandzkiego Centrum Kosmicznego. Lockheed Martin ma nadzieję na dalszy rozwój swojej działalności w Wielkiej Brytanii w zakresie małych satelitów - rynku, który szybko rozwija się na całym świecie. Za przeprowadzenie startów rakiet odpowiadać będzie ABL. Lockheed Martin nie będzie także obsługiwał portu kosmicznego. Amerykańska firma będzie tworzyła infrastrukturę i ma nadzieję rozszerzyć swoją działalność wraz z czasem.

Reklama

RS1 od firmy ABL to dwustopniowy pojazd o wysokości około 27 metrów. Rakieta jest w stanie umieścić jedną tonę ładunku na synchronicznej orbicie Słońca o wysokości 500 kilometrów - to samo miejsce jest używane przez większość satelitów obserwujących Ziemię. Wyspa Unst, z której odbędzie się start jest więc idealnie położona - wszelkie szczątki będą spadały do oceanu, nie narażając nikogo na niebezpieczeństwo.

Wielka Brytania tym samym chce się stać wiodącym europejskim regionem, z którego będą mogły startować satelity.