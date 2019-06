​Lockheed Martin dostarczył aktualizację oprogramowania GPS III Contingency Operations (COps) do obecnego systemu kontroli naziemnej GPS Sił Powietrznych USA. Ta modernizacja umożliwi Siłom Powietrznym rozpoczęcie zarządzania satelitami GPS III nowej generacji, które właśnie schodzą z linii produkcyjnej, i które wkrótce zostaną wyniesione na orbitę.

Zdjęcie Drugi GPS III został przetransportowany w marcu na przylądek Canaveral w celu wystrzelenia zaplanowanego na lipiec /materiały prasowe

Nadchodzą zupełnie nowe satelity GPS III. Pierwszy satelita GPS III został uruchomiony w grudniu 2018 r., drugi GPS III został przetransportowany w marcu na przylądek Canaveral w celu wystrzelenia zaplanowanego na lipiec br., a 17 maja Siły Powietrzne USA ogłosiły, że trzeci nowy GPS III uzyskał status "Gotowy do wyniesienia na orbitę".

Reklama

Wyzwaniem było zmodernizowanie obecnego systemu naziemnego znanego jako System Kontroli Operacyjnej Planu Ewolucji Architektury GPS (Architecture Evolution Plan Operational Control System, AEP OCS). Modernizacja była konieczna, by - w oczekiwaniu na System Kontroli Operacyjnej (Operational Control System, OCX) Block 1, który wciąż jest w fazie rozwoju - móc jednocześnie wykorzystywać konstelacje satelitów starszego typu i nowoczesnych satelitów GPS III.

W 2016 r. Siły Powietrzne USA zleciły firmie Lockheed Martin opracowanie programu GPS III COps, w celu rozwiązania tego problemu. Obecnie AEP OCS kontroluje 31 satelitów GPS IIA, IIR, IIR-M i IIF, uruchomionych w latach 1993-2016. Dzięki nowej aktualizacji GPS III, Siły Powietrzne będą mogły zarządzać zarówno starszymi satelitami, jak i bardziej wydajnymi satelitami GPS III.



-Pozycjonowanie, nawigacja i synchronizacja czasowa (PNT) to krytycznie ważne zdolności dla naszego kraju, a COps pozwoli Siłom Powietrznym uzyskać szybki dostęp do nowych satelitów GPS III - mówi Johnathon Caldwell, wiceprezes firmy Lockheed Martin ds. systemów nawigacyjnych. -Zakończyliśmy właśnie końcowe testy kwalifikacyjne i wdrożeniowe systemu COps, który zostanie zintegrowany i zainstalowany w AEP OCS tego lata. Siły Powietrzne będą jeszcze w tym roku operować konstelacją GPS sterowaną przez system kontroli COps OCS, który uwzględnia także nowe satelity GPS II - dodął.



Tymczasem pierwszy pojazd kosmiczny GPS III (GPS III SV01), wyprodukowany w grudniu 2018 r., kończy przedoperacyjne próby na orbicie. Nadal jest kontrolowany przez oprogramowanie OCX Block 0 zainstalowane w Centrum Startów i Kontroli GPS III w zakładzie firmy Lockheed Martin w Denver. Oczekuje się, że GPS III SV01 zostanie "przekazany" do systemu COps OCS jeszcze w tym roku, po przeniesieniu dotychczasowej konstelacji do zaktualizowanego AEP OCS.

Lockheed Martin utrzymuje AEP OCS od 2013 r. W listopadzie 2018 r. firma zakończyła aktualizację AEP w wersji 7.5 - największą dotąd zmianę w architekturze systemu - zastępując istotną część kodu, sprzętu i oprogramowania nowymi wersjami, w celu poprawy zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz umożliwienia Siłom Powietrznym lepszego działania w środowisku narażonym na konflikty, zniszczenia i ograniczenia operacyjne.



W grudniu 2018 r. Siły Powietrzne złożyły w firmie Lockheed Martin zamówienie GPS Control Segment Sustainment II (GCS II) na dalszą modernizację i utrzymanie AEP OCS do 2025 r. Oczekuje się, że w 2020 r. AEP OCS otrzyma uaktualnienie wczesnego zastosowania kodu M (M-Code Early Use, MCEU), które pozwoli na kontrolę kodu M - zaawansowanego, nowego sygnału zaprojektowanego w celu poprawy systemów przeciwdziałania zagłuszaniu i fałszowaniu danych oraz zwiększenia bezpiecznego dostępu do wojskowych sygnałów GPS dla amerykańskich i sojuszniczych sił zbrojnych.



Lockheed Martin realizuje zamówienie na opracowanie i zbudowanie do 32 satelitów GPS III/IIIF. GPS III zapewni trzy razy większą dokładność i do ośmiu razy lepszą zdolność przeciwzakłóceniową. GPS III będzie także pierwszym satelitą GPS nadającym nowy sygnał cywilny L1C, który jest interoperacyjny z innymi międzynarodowymi, globalnymi systemami nawigacji satelitarnej. Dodatkowe możliwości "IIIF", począwszy od 11-ego satelity, będą obejmować w pełni cyfrowy pakiet danych nawigacyjnych, Regionalną Ochronę Wojska, Laser Retroreflector Array o zwiększonej dokładności oraz dane poszukiwawczo-ratownicze.