Łazik Perseverance rozpoczyna szukanie życia na Marsie

NASA poinformowała, iż łazik Perseverance rozpoczął poszukiwania życia na Marsie. Jak będzie wyglądała jego dalsza misja?

Zdjęcie Wizualizacja łazika Perseverance /123RF/PICSEL

NASA przygotowuje się do rozpoczęcia nowej misji łazika Perseverance znajdującego się na Marsie. Sprzęt ma posłużyć do odkrycia ewentualnych oznak życia na Czerwonej Planecie. Jednym z kluczowych pytań, na które NASA chce uzyskać odpowiedź jest to związane z rodzajem skał znajdujących się w kraterze Jezero. Skała osadowa, która z czasem tworzy się na powierzchni planety w wyniku gromadzenia się minerałów może oznaczać, że na Marsie wcześniej istniało życie. Na dnie krateru Jezero może również znajdować się inny rodzaj skał, uformowany głęboko pod powierzchnią planety w wyniku swoistej aktywności wulkanicznej.

Zadaniem łazika Perseverance będzie mielenie kawałków skał za pośrednictwem jednego ze swoich instrumentów, aby określić ich skład. Inny instrument użyje światła, aby przeanalizować jakie substancje chemiczne i minerały są obecne w skałach znajdujących się we wspomnianym kraterze.

Poszukiwanie życia na Marsie przez Perseverance obejmie również pobieranie i przechowywanie próbek z powierzchni, które zostaną pozostawione na Marsie i zostaną odebrane w przyszłości przez kolejne misje.

