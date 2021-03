Łazik NASA umieścił specjalny czujnik wiatru na Czerwonej Planecie. Naukowcy liczą, że dzięki temu dowiedzą się więcej na temat pogody na Marsie.

Łazik Perseverance umieścił specjalny czujnik na Marsie

Łazik Perseverance od NASA nie przestaje zaskakiwać. Tym razem naukowcy postanowili zbadać kolejny parametr Marsa - w tym przypadku chodzi o nic innego, jak wiatr oraz warunki pogodowe panujące na Czerwonej Planecie.

Na powierzchni Marsa znalazł się specjalny czujnik wiatru oznaczony jako Mars Environmental Dynamics Analizer. Oprócz parametrów związanych z wiatrem, sam czujnik będzie badał także inne dane: te związane z temperaturą, wilgotnością, zapyleniem oraz poziomem promieniowania na Marsie.

Inżynierowie oraz naukowcy chcą w ten sposób dowiedzieć się, jakie dokładnie warunki pogodowe panują na Marsie oraz jak zmieniają się one wraz z czasem. Oprócz tego, już niebawem nad powierzchnią planety rozpocznie swój lot specjalny helikopter Ingenuity. Dokładne dane pogodowe pozwolą ustalić czy Mars nadaje się do zamieszkania w przyszłości. NASA nie jest bowiem jedynym podmiotem, który ostrzy sobie zęby na misję załogową w kierunku Czerwonej Planety.

Perseverance ma wstępnie działać przez jeden rok marsjański (687 dni ziemskich). W tym czasie ma skryć kilkadziesiąt wywierconych próbek skalnych w małych tubach, które zostaną pozostawione na powierzchni. NASA i ESA opracowały wielomiliardowy plan, aby pod koniec dekady wyruszyć po te cylindry. Będzie to skomplikowane przedsięwzięcie z udziałem drugiego łazika, rakiety marsjańskiej i ogromnego satelity, który dostarczy materiały z Jezero do domu.

Łazik używa 25 kamer, najwięcej z wszystkich łazików - 19 osadzonych na łaziku, trzy na osłonie podczas lądowania, dwie na dronie i jedna na module lądowania. Wymiary Perseverance to 2,7 na 2 na 2,2 metra, a jego masa startowa wynosi 1025 kg. Jest to pierwszy marsjański łazik z zestawem mikrofonów, a także specjalnym. miniaturowym helikopterem - Ingenuity Mars Helicopter. Dron może unieść się na wysokość pięciu metrów i oddalić od łazika maksimum około 50 metrów.



Nawet jeśli Perseverance odkryje coś, co wygląda jak biosygnatura, potencjalny dowód życia zostanie niemal na pewno zakwestionowany - tak, jak twierdzenia o starożytnych śladach życia na Ziemi. Sprowadzenie skał do dalszej, bardziej zaawansowanej analizy, będzie prawdopodobnie jedynym sposobem na rozstrzygnięcie wszelkich sporów na temat dawnej biologii na Czerwonej Planecie. Łazik przeprowadzi również analizy z myślą o przyszłej misji załogowej na Marsa, kolejnym ważnym kroku w podboju kosmosu przez ludzkość.