Łazik marsjański do samodzielnego montażu

Europejska Agencja Kosmiczna zaprezentowała ExoMy - programowalnego łazika marsjańskiego o wartości 600 USD, którego można samodzielnie zbudować.

Zdjęcie ExoMy /YouTube

Jeśli marzyliście kiedykolwiek o swoim własnym łaziku marsjańskim, mamy dla was dobrą informację. Europejska Agencja Kosmiczna stworzyła uroczo wyglądające urządzenie o nazwie ExoMy, które nie tylko można samodzielnie wydrukować i zmontować, ale także zaprogramować według własnych upodobań.

Reklama

ExoMy to 42-centymetrowa replika łazika Rosalind Franklin należącego do ESA. To właśnie ten łazik w 2020 roku opuścił ziemie, kierując się na czerwoną planetę. Zanim jednak do niej dotrze w 2022 roku, agencja udostępnia domorosłym twórcom potrzebne materiały do stworzenia jego mniejszego odpowiednika. Na hostingowym serwisie internetowym GitHub można znaleźć wszystkie materiały potrzebne do jego stworzenia, począwszy od instrukcji montażu aż po samouczek oprogramowania.

ESA szacuje, że zakup wszystkich materiałów i komponentów niezbędnych do wykonania ExoMy będzie kosztował około 500 euro. Wydrukowanie wszystkiego w 3D zajmie około dwóch tygodni.

Jeśli nie posiadacie drukarki 3D oraz kwoty potrzebnej do stworzenia sympatycznego łazika, pozostaje zobaczyć go w akcji na poniższym wideo: