Lądownik InSight zakończy swój żywot na Marsie?

Warty 800 milionów dolarów lądownik wylądował początkowo na marsjańskiej równinie Elysium Planitia w 2018 roku i podczas swojej misji wykrył ponad 500 trzęsień ziemi na Marsie. Później konstrukcja rozpoczęła badania jądra Czerwonej Planety. Długa lista przełomów naukowych oraz dostarczonych przez InSight danych już niebawem może się skończyć. Bezlitosny chłód panujący na Marsie może zakończyć bowiem sprawne działanie lądownika.

InSight znajduje się obecnie w trybie hibernacji podczas gdy inżynierowie NASA pracują nad tym, aby usunąć wszystkie problemy i przywrócić go do życia. InSight może więc przetrwać marsjańską zimę i powrócić do życia. W miejscu, w którym znajduje się lądownik nie ma obecnie również podmuchów wiatru - ten czyści cały sprzęt z piasku oraz kurzu pokrywającego panele słoneczne. Tak właśnie stało się z Insight, który nie jest w stanie pobierać energii za pośrednictwem własnych paneli.

Jest jednak nadzieja. Na aktualizację sytuacji ze strony NASA będziemy musieli poczekać.

