Ile będzie kosztować szybki powrót człowieka na Księżyc? Pojawiają się pierwsze szacunki większego budżetu NASA.

Zdjęcie Start rakiety SLS – jednego z elementów największego obecnie programu NASA /NASA

Dwudziestego szóstego marca administracja Białego Domu nakreśliła nowy cel dla NASA: powrót człowieka na Księżyc przed końcem 2024 roku. Szybko pojawiły się głosy krytyki. Przede wszystkim NASA w chwili obecnej dysponuje zbyt małym budżetem, by być w stanie już teraz rozpocząć prace nad załogowym lądownikiem księżycowym. Ponadto, potężna rakieta SLS doświadcza dalszych opóźnień i pojawiają się już sugestie, by skorzystać z komercyjnych rakiet - co oczywiście wymusza przynajmniej dwustartową konfigurację. Wreszcie - nie wiadomo dokładnie w jakiej formie miałby ten powrót na Księżyc nastąpić. NASA przez lata wyraźnie akcentowała potrzebę stałego powrotu na Srebrny Glob - nie “krótkich wypadów" o wysokim koszcie.

Pod koniec kwietnia pojawiły się dalsze informacje na temat kosztów powrotu na Srebrny Glob. NASA będzie postulować o kilka dodatkowych miliardów dolarów rocznie przez pięć najbliższych lat.

Jaka to wartość? Jak na razie brak precyzyjnych i potwierdzonych wartości - choć kwota dodatkowych 8 miliardów rocznie pojawiła się w nieoficjalnych źródłach.

Tej wartości zaprzeczył 1 maja Jim Bridenstine podczas przesłuchania dotyczącego przyszłych budżetów NASA. Warto jednak zauważyć, że dodatkowe 8 miliardów dolarów rocznie pozwoliłoby na wyraźne przyśpieszenie prac nad rakietą SLS, stacją LOP-G, lądownikiem księżycowym, skafandrem księżycowym i pozostały potrzebny sprzęt.



Jest oczywiste, że bez dodatkowych funduszy nie będzie możliwy powrót człowieka na Księżyc w ciągu najbliższych 5 lat. Jest też oczywiste, że taki powrót nie będzie “tani". Przed NASA spore wyzwanie by zaproponować duży budżet, ale też taki na które będzie zgoda w kręgach politycznych.



Teraz pora na innych polityków amerykańskich. Typowo budżet NASA (oraz innych agencji i biur federalnych) jest dyskutowany i negocjowany w różnych komisjach aż do lata. Po tym, do końca września, następuje końcowe uzgodnienie poszczególnych budżetów i ich włączenie do pełnego budżetu federalnego USA na nowy rok fiskalny.

