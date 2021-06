Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba ponownie opóźniony

NASA znów opóźniła termin startu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Kiedy możemy spodziewać się początku jego misji?

To nie pierwsze opóźnienie projektu wartego niemalże 10 miliardów dolarów. Rozwój Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba rozpoczął się jeszcze w 1996 roku. Pierwotnie celem było wystrzelenie teleskopu w okolicach 2007 roku. Co krok pojawiały się kolejne przeszkody, a do nich możemy zaliczyć również światową pandemię COVID-19. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba miał wystartować w drugiej połowie 2021 roku, jednak NASA znów przesunęła tę datę. Tym razem na koniec 2021 roku.

Kiedy Teleskop dotrze do Gujany Francuskiej, przygotowanie go do faktycznego uruchomienia zajmie około 55 dni. W rzeczywistości więc, uruchomienie Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba może nastąpić najwcześniej w połowie listopada 2021 roku.

Obecny plan misji dla wspomnianego teleskopu wynosi około 5 lat. Konstrukcja będzie posiadała jednak tyle paliwa na pokładzie, aby móc działać w przestrzeni kosmicznej dodatkową dekadę.

Bardzo możliwe, że Kosmiczny Teleskop Życia skończy podobnie, jak Hubble i będzie przez lata dostarczał nam danych naukowych.

