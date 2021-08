ECOSTRESS (skrót od ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station) to tak naprawdę wciąż trwający eksperyment naukowy polegający na śledzeniu oraz nadzorowaniu temperatury roślin rosnących w określonych lokalizacjach na Ziemi w ciągu roku słonecznego. Instrument został wysłany na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) pod koniec czerwca 2018 roku w “bagażniku" bezzałogowej kapsuły Dragon podczas misji CRS-15. Sprzęt został pomyślnie zainstalowany na zewnątrz japońskiego modułu Kibo - czytamy w serwisie Interesting Engineering.

Reklama

Pomiary prowadzone za sprawą radiometru zamontowanego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, dają wgląd na skumulowane fale upałów i uprawy dotknięte suszą. Co więcej - pozwalają także wykryć miejsca narażone na duże pożary, a zebrane dane są następnie przesyłane do zespołów udzielających pomocy oddziałom szybkiego reagowania, takim jak US Forest Service.

Różnego typu dane z satelitów, oczywiście w połączeniu z danymi lotniczymi, pozwalają na monitorowanie wielkoskalowych zmian, jakie następują w wielu ziemskich ekosystemach.