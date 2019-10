Koniec misji mini-promu X-37B

Po 780 dniach spędzonych na orbicie mini-prom X-37B wylądował na Florydzie.

Zdjęcie Koniec misji OTV-5 - X-37B /Kosmonauta

Piąta orbitalna podróż X-37B rozpoczęła się 7 września 2017 roku o godzinie 17:00 CEST. Oznaczenie tej misji brzmi OTV-5. Do wyniesienia mini-promu X-37B zastosowano rakietę Falcon 9R. Nie tylko lot rakiety zakończył się pełnym sukcesem - udało się również lądowanie pierwszego stopnia na lądowisku o nazwie Landing Zone - 1 (LZ-1).

Przez wiele miesięcy od momentu startu nie udało się wykryć tego mini-promu na orbicie. Jest to dość zaskakujące, gdyż w poprzednich czterech lotach orbitalnych X-37B w ciągu miesiąca od startu udało się wykryć pojazd na orbicie. Wykrycia były wynikiem obserwacji zaawansowanych astronomów-amatorów. W przypadku poprzedniej misji OTV-4 do wykrycia doszło już po tygodniu od startu. Wówczas, pomimo braku dostępnych danych, amatorom udało się wykryć pojazd i następnie opisać jego orbitę.



Dopiero po ponad siedmiu miesiącach od startu, w kwietniu 2018, udało się wykryć X-37B w misji OTV-5 na orbicie. Pojazd w misji OTV-5 przebywał wówczas na orbicie o wysokości 353 x 354 km i nachyleniu aż 54,5 stopnia. Jest to zupełnie inna orbita niż wcześniejsze misje X-37B. Na początku maja 2019 orbita X-37B wynosiła 311 x 324 km.



Misja OTV-5 zakończyła się 27 października 2019 roku o godzinie 08:51 CET. Lądowanie pojazdu X-37B nastąpiło na pasie Shuttle Landing Facility (SLF), znajdującym się w ośrodku Kennedy Space Center (KSC) na Florydzie. Mini-prom X-37B wylądował prawidłowo. Kilka godzin po lądowaniu USAF potwierdziła udany koniec misji OTV-5 i opublikowała kilka zdjęć.



Kolejna misja X-37B (oznaczenie - OTV-6) planowana jest obecnie na drugi kwartał 2020 roku. Z dostępnych informacji wynika, że tym razem USAF użyje rakiety Atlas 5 do wyniesienia X-37B na orbitę.



(USAF)