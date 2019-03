Ziemia nie zawsze była "błękitną planetą". W przeszłości jej kolory były różne: zielony, czerwony… a być może nawet i purpurowy.

Zdjęcie Możliwy dawny wygląd Ziemi /materiały prasowe

Nasza planeta nie zawsze była błękitna. W dawnej przeszłości, wskutek rozwoju życia oraz uwalniania się tlenu do atmosfery, kolory mogły być inne. Naukowcy uważają, że Ziemia mogła być zielona i czerwona. Poniższe nagrania opisują możliwe kolory dawnej Ziemi.

Zrozumienie kolorów dawnej Ziemi to ważna kwestia dla poszukiwania życia na innych egzoplanetach. Jeśli niektóre planety pozasłoneczne, krążące wokół innych gwiazd, mają sprzyjające warunki do powstania i rozwoju życia – wówczas te obiekty powinny także mieć różne kolory.

