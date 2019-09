Kolejny egzemplarz rakietoplanu SpaceShipTwo jest na zaawansowanym etapie budowy.

Zdjęcie SpaceShipTwo /materiały prasowe

SpaceShipTwo (SS2) to pasażerski rakietoplan, zdolny do lotów w górne warstwy atmosfery. Budowa oraz testy tego pojazdu trwają już ponad dekadę. W październiku 2014 roku pierwszy egzemplarz SS2 uległ katastrofie, w której zginął jeden z pilotów. Pojazd SS2 jest używany przez firmę Virgin Galactic (VG).

Drugi egzemplarz SS2, nazwany VSS Unity, wykonał jak na razie dwa loty “kosmiczne". Oba loty były wykonane na pułap ponad 80 km (granica kosmosu wg amerykańskich sił powietrznych USAF), ale poniżej wcześniej deklarowanego pułapu 100 km (najczęściej stosowania granica kosmosu - Linia Kármána). Z tego też powodu wiele osób uważa, że SS2 nie będzie wykonywać lotów kosmicznych, a “jedynie" do górnych warstw atmosfery.



Docelowo SS2 ma wykonywać regularne loty o charakterze komercyjnym z pasażerami na pokładzie. Możliwe są także loty naukowe dla agencji kosmicznych i firm. Aby tego dokonać, potrzebna będzie flota rakietoplanów SS2 oraz samolotów-nosicieli o nazwie WhiteKnightTwo (WK2).



Rakietoplany SS2 są budowane przez podmiot zależny do VG - firmę The Spaceship Complany (TSC). 16 września firma VG zaprezentowała aktualny stan budowy trzeciego egzemplarza rakietoplanu SS2. Na zaprezentowanych zdjęciach można zobaczyć kadłub rakietoplanu wraz z podłączonymi skrzydłami. Pojazd nie jest jeszcze ukończony, ale dwie główne części są połączone ze sobą.



Jest możliwe, że już w przyszłym roku firma VG będzie oferować komercyjne loty. Czy będą one bezpieczne? Co do tej kwestii wciąż pojawiają się wątpliwości czy SpaceShipTwo będzie rzeczywiście bezpieczny.



