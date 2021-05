Kolejne piękne zdjęcie z ISS trafia do sieci

Jeden z astronautów znajdujących się na ISS podzielił się zdjęciem Ziemi, na której widać samą wodę. Fotografia robi spore wrażenie.

Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Reklama

Astronauta Thomas Pesquet umieścił zdjęcie na swoim koncie na Twitterze, które zostało wykonane z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Cała sceneria została opisana jako "niebieski marmur", a to co widać na fotografii, to nic innego, jak Ziemia oraz woda pod kołderką z chmur. Pesquet przekazał także, iż istnieją momenty podczas przelotu ISS, w których nie widać w ogóle lądu na Ziemi. Francuski astronauta podzielił się myślami na temat żeglarzy oraz marynarzy, którzy przemierzają ten niebieski bezkres.

Reklama

Imponująca fotografia Pesqueta faktycznie przypomina, że Ziemia składa się w 70 proc. z wody, które zajmuje znaczą część jej powierzchni.

Załoga ISS ciągle się zmienia, a pojedyncze misje trwają maksymalnie 6 miesięcy. Wśród każdej nowej ekipy pojawia się zapalony fotograf i nie inaczej jest w przypadku wspomnianego Francuza.

Aby wykonać tego typu zdjęcia astronauci korzystają ze specjalnego modułu stacji oznaczonego jako Kopuła.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Teraz wiesz": Tony plastiku w oceanach. Rozkłada się do 450 lat! Deutsche Welle