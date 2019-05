KIC 8462852 – jaka będzie jasność w tym roku?

Czy w tym roku gwiazda KIC 8462852 znów zaskoczy obserwatorów?

W połowie października 2015 roku świat obiegła informacja o "dziwnej" charakterystyce zmian jasności gwiazdy KIC 8462852. Ich niezwykłość polega na nieregularności i dużej wartości spadków. Media z całego świata podchwyciły ten temat, często skupiając się na najmniej prawdopodobnej odpowiedzi na tę zagadkę – możliwości istnienia sztucznej struktury oplatającej gwiazdę, stworzonej przez obcą cywilizację.

Dziwne zachowanie KIC 8462852 zostało wykryte przez misję Kepler, w trakcie podstawowej misji tego kosmicznego teleskopu. Niestety, aktualnie Kepler już nie jest w stanie obserwować wycinka nieba, gdzie znajduje się KIC 8462852, zatem obserwatoria naziemne (oraz amatorzy) wykonują pomiary jasności tej gwiazdy.

Typowy tranzyt egzoplanety lub kilku egzoplanet wprowadza dość łatwo zauważalną regularność spadków jasności gwiazdy. Regularność ta ma związek z okresem orbitalnym egzoplanet. Ponadto, spadki jasności podczas tranzytów trwają krótko, kilka lub kilkanaście godzin.

W przypadku KIC 8462852 spadki jasności są znacznie dłuższe – rzędu nawet kilkudziesięciu dni i nawet do 20 proc. jasności. Spadki mają też bardzo nieregularną charakterystykę. Ponadto, oprócz dużych spadków jasności występują także mniejsze, rzędu 1-2 procent. Od maja 2017 roku obserwowano serię takich wahań.

Ostatnie spadki jasności nastąpiły w marcu 2018 roku. Tym razem maksimum spadku miało wartość 5 proc. Jest to największa wartość od czasu obserwacji tej gwiazdy przez kosmiczny teleskop Kepler. Spadek trwał zaledwie kilka dni – na początku kwietnia jasność KIC 8462852 wróciła do typowej wartości. Co ciekawe, tuż przed tym spadkiem zanotowano jeszcze jeden, o wartości około 4 proc.

Jak na razie w 2019 roku jasność KIC 8462852 pozostaje na niezmienionym poziomie. Dane dla obecnego roku są dostępne od początku marca. Wcześniej, przez około 80 dni dane obserwacyjne KIC 8462852 były niedostępne z uwagi na niekorzystne położenie gwiazdy względem Słońca na ziemskim niebie.

Czy w tym roku nastąpi spadek jasności KIC 8462852? Jest to możliwe, szczególnie że nadal nie jest znana charakterystyka spadków gwiazdy. Wciąż nie wiadomo, czy są one całkowicie nieregularne, czy też jest w nich pewna regularność. Jedna z zeszłorocznych publikacji sugeruje, że cały cykl spadków jasności ma około 1600 dni i ma związek z dużą ilością nieregularnych "obłoków pyłu" krążących wokół KIC 8462852 w odległości około 3 jednostek astronomicznych.