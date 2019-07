KELT-24 b - odkrycie egzoplanety z polskim akcentem

W ramach programu Kilodegree Extremely Little Telescope udało się odkryć egzoplanetę, która otrzymała oznaczenie KELT-24 b. W jej odkryciu brał udział astronom-amator z Polski.

Egzoplaneta KELT-24 b jest przykładem "gorącego Jowisza", czyli dużej gazowej planety, krążącej wokół swej gwiazdy macierzystej. W tym przypadku planeta okrąża gwiazdę z czasem 5,6 dnia.

Co wiemy o KELT-24 b? Masa egzoplanety jest szacowana na około 5,2 mas Jowisza. Promień KELT-24 b to około 1,3 promienia Jowisza. KELT-24 b udało się odkryć za pomocą tzw. metody tranzytów. Z perspektywy Ziemi egzoplaneta co pewien czas przesłania swoją gwiazdę, powodując niewielki spadek jej jasności. Podczas swojego tranzytu KELT-24 b blokuje około 0,7 proc. światła, co w tym przypadku oznacza spadek jasności o 0,008 magnitudo.

Gwiazda, wokół której krąży KELT-24 b, znajduje się w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. Jasność gwiazdy to 8,3 magnitudo – jest to jedna z najjaśniejszych gwiazd na ziemskim niebie, u której wykryto tranzytującą planetę.

Odkrycie KELT-24 b jest wynikiem prac międzynarodowej grupy astronomów-amatorów. W projekcie Kilodegree Extremely Little Telescope (KELT), oprócz teleskopów amatorów, wykorzystywane są dwa małe teleskopy (jeden w USA, drugi w RPA) o dużym polu widzenia.

Odkrycie KELT-24 b ma polski akcent. Uczestniczył w nim astronom amator z Polski – Gabriel Murawski z Suwałk. Nie jest to pierwsze odkrycie, przy którym uczestniczył - w 2017 roku przyczynił się także do odkrycia HD 286123 b.