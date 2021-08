Kapsuła kosmiczna Sojuz 30 wylądowała w Warszawie

Kosmos

​W centrum Warszawy przy wejściu do Hali Koszyki stanął oryginalny lądownik statku kosmicznego misji Sojuz 30, w którym w 1978 roku podróż orbitalną dookoła Ziemi odbył Mirosław Hermaszewski. To element obchodów Roku Lema. Przy kapsule we wtorek 10 sierpnia o 11:30 podczas konferencji prasowej zostanie ogłoszony program Festiwalu Bomba Megabitowa, głównego wydarzenia obchodów 100-lecia urodzin pisarza, które odbędzie się w dniach 10-14 września w Krakowie.

Zdjęcie Łukasz Bernaś/Fundacja Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema / materiały prasowe