Kapsuła Boeing Starliner gotowa do startu

NASA i Boeing przygotowują się do drugiego testu kapsuły Starliner. Wygląda na to, że wszystko jest gotowe do tego, aby móc sprawdzić, jak w prawdziwych warunkach radzi sobie technologia amerykańskiej firmy.

Zdjęcie Boeing Starliner / AFP

NASA i Boeing przygotowują się obecnie do drugiego testu kapsuły Starliner. Test w locie jest krytyczną częścią reżimu testowego, który w przyszłości ma umożliwić amerykańskiemu gigantowi lotniczemu przewożenie astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i spowrotem. Zespoły w zakładzie produkcyjnym Boeinga dokładnie sprawdziły wszystkie części i wiadomo już, kiedy odbędzie się sam test.

Stanie się to dokładnie 30 lipca 2021 roku.

NASA spodziewa się, że tankowanie kapsuły Boeing Starliner odbędzie się jeszcze przed początkiem lipca, a zespoły z powodzeniem przeprowadzą finalne kontrole kapsuły kosmicznej, aby upewnić się, iż na pewno jest ona gotowa do lotu w przyszłym miesiącu.

Amerykańska Agencja Kosmiczna i Boeing zamknęły wspólnie wszystkie działania zalecane przez niezależny zespół, który powstał po pierwszym, nieudanym locie testowym kapsuły Starliner.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na finalny test. Jest bardzo prawdopodobne, że tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem - tak, jak miało być za pierwszym razem.

