Jeff Bezos leci w kosmos - pierwszy lot Blue Origin z załogą

Bezosowi towarzyscy jego brat Mark, a także pionierka lotów kosmicznych 82-letnia Amerykanka Wally Funk, która w latach 60. przeszła testy potrzebne do zakwalifikowania się do programu NASA, ale nie mogła podjąć kosmicznego wyzwania - w tamtych czasach astronautami mogli zostać jedynie piloci-oblatywacze, a kobiety nie były dopuszczone do wykonywania takich zadań. Czwartym członkiem załogi pozostaje 18-letni student fizyki Oliver Daemen, syn właściciela holenderskiej firmy inwestycyjnej. To najstarsza oraz najmłodsza osoba, jakie polecą w kosmos.

"Odkąd skończyłem pięć lat, marzyłem o podróży w kosmos" - podsumował swój lot Bezos. Załoga przeszła specjalistyczne szkolenie, na które składa się m.in. trening mający nauczyć astronautów upuszczenia kapsuły w 15 sekund, jeśli przed startem pojawią się problemy. "Zjedliśmy wczoraj fantastyczną kolację. Zachodni Teksas jest piękny" - napisał na swoim Instagramie Bezos.

Zdjęcie Załoga New Shepard - od lewej Mark Bezos, Jeff Bezos, Oliver Daemen i Wally Funk / materiały prasowe

Rakieta wystartuje z Teksasu o godzinie 15:00 polskiego czasu.

Relację na żywo z misji New Shepard można oglądać tutaj (od 14:15):

New Shepard - na czym polega misja?

Zdjęcie Kapsuła Blue Origin / MARK RALSTON / AFP

New Shepard będzie pierwszą załogową misją Blue Origin, poprzednie 15 testów odbyło się bez udziału załogi. Pojazd jest w pełni zautomatyzowany - nie potrzebuje pilota. Przebieg misji nie będzie zasadniczo różnił się od typowych misji kosmicznych sprzed lat oraz dzisiejszych lotów SpaceX.

Rakieta startuje z Teksasu, po wyniesieniu kapsuły na odpowiednią wysokość, wraca ona na specjalne lądowisko, podobnie jak FalconX firmy SpaceX. Tymczasem kapsuła dociera poza linię Karmana, umową granicę pomiędzy atmosferą Ziemi i przestrzenią kosmiczną na wysokości 100 km. Załoga ma około 3 minut, aby podziwiać widoki i rozkoszować się stanem nieważkości. Potem rozpoczyna się proces powrotu na Ziemię.

Jak wyglądało poprzednie 15 lotów New Shepard:





Po wejściu w atmosferę kapsuła rozpoczyna sekwencję lądowania - na odpowiednej wysokości uruchamiane są trzy specjalne spadochrony, a tuż przed samym dotknięciem powierzchni ziemi, kapsuła korzysta ze systemu, który zabezpiecza pojazd i załogę przed zbyt twardym lądowaniem. Kapsuła wyląduje bez jednego spadochronu (zostało to przetestowane) - w teorii powinien wystarczyć nawet jeden spadochron.

Blue Origin - suborbitalne loty New Shepard

Rozmowa z załogą w programie NBC Today:



Blue Origin kontra Virgin Galactic

11 lipca konkurencyjne Virgin Galactic odbyło udany lot z Richardem Bransonem. Virgin Galactic korzysta z innego systemu podróży na suborbitę - ze specjalnego statku matki odłącza się rakietoplan, którym załoga leci na orbitę, potem statek ląduje podobnie jak kiedyś robiły to wahadłowce.

Lot Virgin Galactic kosztuje 250 tys. dolarów za lot. W kolejce czeka 6000 osób. Blue Origin nie podało jeszcze cen za swoje loty.

Warto zauważyć, że Branson i jego załoga nie przekroczyli Linii Kármána przebiegającej na wysokości 100 km - nie przez przypadek Blue Origin i jego kapsuła dociera właśnie do tego punktu Natomiast w założeniach NASA, lotnictwa USA i Amerykańskiej Agencji Lotniczej, przekroczenie 80 km wystarczy, aby lot został uznany za suborbitalny. Dodatkowo w rozumieniu Amerykanów, każdy kto przekroczył linię 80 km może być uznanym za astronautę.