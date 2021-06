Jeff Bezos 20 lipca poleci w kosmos

Jeff Bezos, założyciel Amazona, 20 lipca poleci wraz ze swoim bratem i grupą wybrańców, którzy są w stanie za to zapłacić, w pierwszy lot w komos. Rakieta o nazwie New Shepard będzie wielkim testem dla projektu Blue Origin.

Zdjęcie Jeff Bezos / MANDEL NGAN / AFP

Reklama

"Odkąd skończyłem pięć lat, marzyłem o podróży w kosmos" - napisał 57-letni Bezos w poniedziałkowym poście na Instagramie. "20 lipca wyruszę w tę podróż z moim bratem. Największa przygoda z moim najlepszym przyjacielem" - dodał.

Reklama

Bogaci ludzie walczą o miejsce w pierwszej, załogowej misji Blue Origin. Niektóre oferty za pojedynczy bilet sięgają wartości nawet 2,8 miliona dolarów. Wszystko to za sprawą samej amerykańskiej firmy, która wystawiła jeden bilet na specjalną aukcję w postaci licytacji. W wydarzeniu wzięło ponad 5200 oferentów z 136 krajów - podało Blue Origin w oficjalnym oświadczeniu. Początkowo bilet wyceniono na 1,4 miliona dolarów, ale oferta została szybko przebita na 2,8 miliona.



Zakupiony bilet będzie upoważniał osobę do wejścia na RSS First Step, kapsułę z miejscem dla sześciu osób. Przychody z biletu zostaną przekazane na rzecz organizacji filantropijnej Blue Origin - Club for the Future.



Aukcja zakończy się 12 czerwca. Jak można się domyślić - Jeff i jego brat, Mark, mają już zapewnione miejsce na pokładzie.

Mówi się, że Bezos poświęca jeden dzień w tygodniu tylko i wyłącznie dla Blue Origin i co najmniej 1 miliard dolarów rocznych przychodów ze sprzedaży akcji Amazona. Bezos nie rozwija jednak Blue Origin samodzielnie - na czele firmy stoi Bob Smith, dyrektor generalny mianowany w 2017 roku.