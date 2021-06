Międzynarodową Stację Kosmiczną będzie można oglądać w Polsce w trakcie dnia. Aż do sierpnia 2021 roku nie zobaczymy jej bowiem często na dziennym niebie. W którym okresie będzie najłatwiej podejrzeć ISS lecącą na tle Słońca?

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna może być widoczna z poziomu Polski podczas dnia - na tle Słońca. ISS nie będzie można bowiem tak łatwo zaobserwować w nocy. I to aż do sierpnia bieżącego roku. Sam przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle Słońca trwa zaledwie ułamek sekundy. Jak to zobaczyć?

W tym przypadku pomocna będzie aplikacja ISS Transit Finder, która pozwala wyszukać odpowiednie współrzędne bazując na lokalizacji użytkownika. Wystarczy udostępnić dane z przeglądarki, aby otrzymać odpowiednie informacje na temat ISS. ISS Transit Finder pozwala również podejrzeć dokładne miejsce na mapie, w którym powinniśmy się ustawić.

Dzisiaj, po godzinie 12:00, ISS będą mogli obserwować mieszkańcy Polski znajdujący się w okolicach Szczecina, Gniezna czy Płocka. Południowa część Warszawy również doświadczy tego zaszczytu.

Warto pamiętać, aby wyposażyć się w odpowiedni sprzęt do obserwacji - tak, aby nie uszkodzić wzroku. W tym wypadku na pewno przyda się specjalna osłona oraz odpowiedni sprzęt fotograficzny.

