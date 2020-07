Izrael niespodziewanie umieścił 6 lipca 2020 roku satelitę Ofeq-16. Start odbył za pomocą izraelskiej rakiety Shavit-2.

Zdjęcie Rakieta Shavit-2 /Kosmonauta

Rakieta Shavit-2 wystartowała 6 lipca 2020 o godzinie 03:00 CEST z bazy wojskowej Palmachim. Na pokładzie tej rakiety znalazł się satelita Ofeq-16. Lot przebiegł prawidłowo i satelita Ofeq-16 znalazł się na prawidłowej orbicie.

Poprzedni start rakiety orbitalnej z Izraela odbył się we wrześniu 2016 roku. Wówczas na orbicie został umieszczony satelita Ofeq-11, który przez kilka dni nie funkcjonował prawidłowo.



Przeznaczenie Ofeq-16 jest wojskowe. Z tego też powodu Izrael “do ostatniej chwili" wstrzymywał się z informacją o próbie startu. Z dostępnych informacji wynika, że jest to satelita zwiadu optycznego, o masie startowej około 400-450 kg. Jest to satelita podobny (lub taki sam) do Ofeq-11. Satelita ma mieć maksymalną rozdzielczość przestrzenną około 0,5 metra.



Warto tutaj zauważyć, że z uwagi na kwestie geopolityczne starty z Izraela mogą odbywać się jedynie w kierunku zachodnim, nad Morze Śródziemne. Taka trajektoria wymusza używanie tzw. orbit wstecznych, na których satelity poruszają się w ruchu przeciwnym do do ruchu obrotowego Ziemi. Takie orbity są trudniejsze do osiągnięcia pod względem energetycznym, co ogranicza zdolności rakiet nośnych.



Zdjęcie Udostępnione zdjęcie Ofeq-16 / Credits - Ministerstwo Obrony Narodowej Izraela. Udostępnione zdjęcie Ofeq-16 / Kosmonauta

Celem obserwacji izraelskich satelitów jest przede wszystkim region Bliskiego Wschodu. W ostatnich latach Izrael potrzebował informacji na temat działań w Iranie (w szczególności potencjał bojowy i militarny tego państwa), w Iraku i Syrii (wciąż niezakończona wojna domowa z wieloma frakcjami oraz obecność bojówek) oraz w Libii (niezakończona wojna domowa). Niewątpliwie Izrael nadal ma duże potrzeby w kwestiach obserwacji Ziemi, które częściowo realizuje za pomocą własnych satelitów.

