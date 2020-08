Astronauci znajdujący się nad ISS pracują nad tym, aby zlokalizować i naprawić wyciek powietrza.

Zdjęcie ISS z wyciekiem /123RF/PICSEL

Astronauci znajdujący się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pracują nad tym, aby znaleźć i naprawić mały wyciek powietrza na pokładzie stacji. NASA stwierdziła, iż cała sytuacja mieści się w dopuszczalnych normach i nie stanowi zagrożenia ani dla załogi ani dla samej stacji kosmicznej. Wyciek powietrza z ISS na pewnym poziomie jest zjawiskiem normalnym, jednak poszukiwania astronautów ograniczyły się do zjawiska, które obserwowane jest już od dawna.

Pierwsze oznaki wycieku zaobserwowano we wrześniu 2019 roku. Kilka dni temu załoga ISS rozpoczęła poszukiwanie możliwego źródła i będzie starało się go naprawić. Astronauci będą pozostawali w segmencie stacji, który jest dotknięty wyciekiem, dzięki czemu mają go szybciej zlokalizować. Na orbicie monitorowane jest także ciśnienie powietrza w każdej sekcji ISS.

Pierwsze wyniki związane z potencjalnym wyciekiem spodziewane są na końcówkę obecnego tygodnia. Po zlokalizowaniu jego źródła, NASA ma ustalić, jak naprawić całą sytuację.