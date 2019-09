Kosmiczny teleskop Hubble często obserwuje obiekty głębokiego nieba. Na długoczasowych obrazach pojawiają się także “nieproszeni” goście z naszego Układu Słonecznego – planetoidy.

Zdjęcie Obraz głębokiego nieba i "nieproszeni goście" - planetoidy z Układu Słonecznego / Fot: NASA, ESA, and B. Sunnquist and J. Mack (STScI) /materiały prasowe

Ponad 10 lat temu nastąpiła ostatnia misja serwisowa do kosmicznego teleskopu Hubble (HST). Dzięki misji STS-125 teleskop HST do dziś funkcjonuje w dobrym stanie technicznym, dostarczając wielu obrazów Wszechświata oraz naszego Układu Słonecznego.

Czasem różnego typu obiekty nieco “przeszkadzają" w obserwacjach HST. Dość często HST rejestruje ślady planetoid - w szczególności podczas długoczasowych obserwacji “głębokiego nieba", w tym dalekich galaktyk. Na uzyskanych obrazach planetoidy mogą uzyskać wygląd śladu, który jest związany z ruchem teleskopu oraz planetoidy w czasie obserwacji. Większość w ten sposób obserwowanych planetoid pochodzi z Pasa Planetoid, znajdującego się pomiędzy Marsem a Jowiszem.



Co ciekawe, czasem zdarza się, że zaobserwowany ślad pochodzi od nieznanej wcześniej planetoidy. W zaprezentowanym w tym artykule obrazie “głębokiego nieba" pięć śladów pochodziło od nieznanych wcześniej planetoid.

Misja STS-125 zakończyła się lądowaniem promu Atlantis w bazie Edwards w Kalifornii w dniu 24 maja 2009. Dzięki STS-125 kosmiczny teleskop Hubble funkcjonuje prawidłowo do dziś - dopiero w październiku 2018 roku zanotowano pierwsze poważniejsze problemy z żyroskopami tego orbitalnego obserwatorium. HST nadal wykonuje ważne obserwacje Wszechświata i przewiduje się, że przez kolejne lata nie powinno być większych problemów, które by uniemożliwiły kontynuację badań. Świetny stan techniczny HST jest zasługą udanej misji STS-125 - bez niej teleskop prawdopodobnie przestałby funkcjonować na początku tej dekady.



Zdjęcie HST, zdjęcie wykonane podczas misji STS-125 w maju 2009 roku / materiały prasowe

Aktualnie nie planuje się już żadnej misji serwisowej w kierunku HST. Niebawem (w kwietniu 2020 roku) to obserwatorium będzie obchodzić trzydzieści lat prac na orbicie.