Elon Musk chce wysłać Starship na orbitę w 2021 roku

SpaceX planuje zrobić kolejny, duży krok w kierunku Marsa. Elon Musk chce, aby statek kosmiczny Starship wyleciał na orbitę jeszcze w lipcu 2021 roku.

Zdjęcie SpaceX Starship poleci do lipca? /AFP

Statek kosmiczny Starship napędzany trzema silnikami Raptor ma wznieść się na orbitę do lipca 2021 roku - przekazał Elon Musk. Lot w pełnej konfiguracji miałby być pierwszą próbą wysłania w pełni działającego prototypu na orbitę. SpaceX chce, aby cała sytuacja miała miejsce maksymalnie do końca lipca 2021 roku. To część wielkich planów związanych z konstrukcją Starship, której rozwój zaczął przyspieszać. SpaceX dołączyło do zespołu pracującego nad statkiem kolejnych inżynierów.

Elon Musk znany jest jednak z tego, że jego obietnice często nie pokrywają się z rzeczywistością, a same projekty notują opóźnienia - tak może być i tym razem. Testy prototypu Starship odbędą się zgodnie z harmonogramem, jeśli wszystko pójdzie dobrze. SpaceX będzie musiało ukończyć testy w terenie, bez zakończenia ich eksplozją.

Dopiero wtedy firma Elona Muska będzie w stanie wysłać swój statek na orbitę.

