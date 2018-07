Dwa uderzenia w Księżyc

Dwa małe obiekty uderzyły w Księżyc. Zjawiska zostały zarejestrowane przez projekt Moon Impacts Detection and Analysis System.

Zdjęcie Artystyczna wizja uderzenia małego obiektu w Księżyc /NASA

Meteoroidy, czyli obiekty mniejsze od 10 metrów często naruszają przestrzeń pomiędzy Ziemią a Księżycem. Zwykle takie obiekty nie są wykrywane, z uwagi na bardzo niską jasność. W przypadku naszej planety czasem dochodzi do rejestracji zjawiska w postaci meteoru lub znacznie jaśniejszego bolidu - zwykle drobnych odłamków skał, które płoną w ziemskiej atmosferze. W przypadku Księżyca dochodzi do uderzeń w powierzchnię. Takie zjawiska można zarejestrować za pomocą kamer i teleskopów jako krótki błysk światła.

