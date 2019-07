Duża asteroida 2017 FT3 przeleci bardzo blisko Ziemi

Imponująca asteroida, zwana 2017 FT3, zbliży się do Ziemi 3 października 2019 r. Jest to spory obiekt o średnicy około 340 metrów, odkryty 20 marca 2017 roku. Wszystko wskazuje na to, że tym razem unikniemy zderzenia, ale będzie to niewątpliwie bliski przelot.

Zdjęcie Kolizja 3 października tego roku jest oceniana przez NASA jako mało prawdopodobna /123RF/PICSEL

Na podstawie analizy składu chemicznego obiektu, dokonanej przez NASA, ustalono, że asteroida waży około 55 miliardów kg. Obiekt porusza się z prędkością względem Ziemi wynoszącą 20,37 km na sekundę.

Reklama

Gdyby doszło do zderzenia z naszą planetą, siła uderzenia wyniosłaby prawdopodobnie około 2700 megaton trotylu. Dla porównania, bomba atomowa zrzucona na japońską Hiroszimę w 1945 r. pod koniec drugiej wojny światowej mieściła się w przedziale od 13 do 18 kiloton.

Kolizja 3 października tego roku jest oceniana przez NASA jako mało prawdopodobna. Jednak biorąc pod uwagę, że jest to obiekt z grupy Apolla, do której należy większość obiektów zagrażających Ziemi, nie można wykluczyć, że asteroida uderzy w naszą planetę podczas następnego przelotu - 2 października 2024 r. lub 3 października 2025 r.

Wideo youtube