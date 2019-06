Druga Ziemia w odległości 12 lat świetlnych?

Wokół pobliskiego czerwonego karła o nazwie Gwiazda Teegardena krążą dwie skaliste egzoplanety. Jedna z nich zasługuje na miano “Drugiej Ziemi”.

Zdjęcie Porównanie zachodów Słońca na Ziemi i Gwiazdy Teegardena na Teegarden b oraz Teegarden c / Fot. - PHL @ UPR Areciboq /Kosmonauta

Czerwone karły to małe, słabo świecące gwiazdy. Choć jest ich bardzo dużo we Wszechświecie (około 75% najbliższych nam gwiazd to czerwone karły), wciąż bardzo mało o nich wiemy i wciąż je odkrywamy niedaleko Układu Słonecznego. Tak też było z czerwonym karłem o nazwie Gwiazda Teegardena - ta gwiazda, choć znajduje się zaledwie 12 lat świetlnych od nas - została odkryta w 2003 roku.

Pomimo bliskości, jej jasność to zaledwie +15 magnitudo. Masa tej gwiazdy to około 8% masy Słońca - blisko “granicy" pomiędzy jeszcze słabszym typem obiektów - brązowych karłów.



Teegarden b i Teegarden c



W 2019 roku udało się odkryć dwie małe egzoplanety krążące wokół tej gwiazdy. Obiekty otrzymały oznaczenia Teegarden b i Teegarden c. Obie planety są bardzo interesujące, gdyż ich masy minimalne są zbliżone do masy Ziemi.

Teegarden b ma masę minimalna około 1,05 masy Ziemi. Ta planeta krąży w odległości mniejszej od 4 milionów kilometrów od swej gwiazdy z czasem obiegu krótszym od 5 dni. Z uwagi na niską jasność świecenia Gwiazda Teegardena, egzoplaneta Teegarden b krąży wewnątrz ekosfery swojej gwiazdy, prawdopodobnie dość blisko wewnętrznej krawędzi tej strefy. Oznacza to, że na powierzchni Teegarden b może występować woda w stanie ciekłym. Teoretyczne wyliczenia sugerują, że temperatura powierzchni może wynosić około 28 stopni Celsjusza.



Zdjęcie pojrzenie na orbity Teegarden b i Teegarden c oraz ekosferę Gwiazdy Teegardena / Fot: PHL @ UPR Arecibo / Kosmonauta

Aktualnie Teegarden b wydaje się być egzoplanetą najbardziej podobną do Ziemi. Tzw. Współczynnik Earth Similarity Index (ESI) został wyliczony na 0,95 (gdzie 1 to idealne podobieństwo do naszej planety). Oczywiście, ESI został wyliczony na podstawie znanych parametrów (świecenia gwiazdy, wielkości orbity, masy minimalnej) - nie oznacza to, że istnieje pewność co do tego podobieństwa. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż warunki na planetach krążących bardzo blisko czerwonych karłów są bardzo słabo poznane. Niemniej jednak Teegarden b z pewnością zasługuje na miano “drugiej Ziemi" - przynajmniej do czasu odkrycia egzoplanety jeszcze bardziej podobnej do naszej planety.

Z kolei Teegarden c ma nieco większą masę minimalną - 1,11 masy Ziemi. Ta planeta krąży w średniej odległości około 6,6 miliona kilometrów od swej gwiazdy z czasem prawie 11,5 dnia. Zakładając ziemską atmosferę, temperatura powierzchni Teegarden c powinna być w pobliżu -50 stopni Celsjusza. Może to oznaczać, że w dużej części lub nawet w całości Teegarden c jest skuta lodem.



Zdjęcie Artystyczna wizja nano-pojazdu zmierzającego do Alfa Centauri / Fot: Breakthrough Initiatives / Kosmonauta

Obecność dwóch małych skalistych i przynajmniej dość podobnych planet do Ziemi tak blisko naszego Układu Słonecznego sugeruje, że tego typu obiekty są powszechne we Wszechświecie. Warto tu dodać, że blisko nas znajduje się jeszcze kilka innych małych egzoplanet: Proxima b oraz Ross 128b. W otoczeniu Układu Słonecznego znajdują się także “nieco" większe egzoplanety typu “super-Ziemia". Przykładem może być GJ 699 b - lodowa egzoplaneta krążąca wokół Gwiazdy Barnarda.

Eksploracja otoczenia Układu Słonecznego



Jest możliwe, że podróż do tych pobliskich egzoplanet będzie możliwa jeszcze w tym wieku. W ostatnich latach pojawiła się propozycja budowy wielu zminiaturyzowanych pojazdów bezzałogowych z dużym żaglem kosmicznym w ramach inicjatywy Breakthrough Starshot. Głównym celem inicjatywy jest lot do Alfy i Proximy Centauri, jednak lot do Gwiazdy Teegardena byłby także (teoretycznie) możliwy.



