Dragon 2 - przygotowania do testu ucieczkowego w locie

Na 18 stycznia SpaceX, kosmiczna firma Elona Muska, wyznaczyła datę testu systemu ucieczkowego kapsuły Dragon 2.

Zdjęcie Administrator NASA (z lewej), Elon Musk i dwóch astronautów NASA - z tyłu widać kapsułę stworzoną przez SpaceX /AFP

Jednym z krytycznych elementów bezpieczeństwa lotu załogowego jest możliwość ucieczki pojazdu w trakcie startu. Gdyby w trakcie lotu doszło do awarii rakiety nośnej pojazd musi bardzo szybko się od niej oddzielić, ratując załogę przed kryzysową sytuacją. W przypadku dwóch budowanych obecnie kapsuł nowej generacji - Dragon 2 i CST-100 Starliner - NASA ustanowiła wysokie wymagania bezpieczeństwa.

Zanim dojdzie do pierwszego lotu załogowego kapsuły Dragon 2, firma SpaceX została zobowiązana do przeprowadzenia testu systemu ratunkowego w locie. Pod koniec listopada 2018 roku pojawiły się pierwsze informacje na temat tego testu. Ich źródłem jest szkic dokumentu dotyczący testu i jego ewentualnego wpływu na środowisko, stworzony na potrzeby agencji NASA, (amerykańskiej) Federalnej Administracji Lotnictwa FAA oraz sił lotniczych USAF.



Pod koniec 2018 roku test ucieczkowy w locie był planowany na drugi kwartał 2019. W międzyczasie doszło do eksplozji kapsuły Dragon 2 w trakcie testów naziemnych silniczków Super Draco. Badania wyjaśniające okoliczności tej eksplozji, a następnie wprowadzanie poprawek trwało do listopada 2019, kiedy to firma SpaceX przeprowadziła kolejny udany test silnicznków Super Draco. Ten pozytywnie zakończony test pozwolił na rozpoczęcie przygotowań do testu ucieczkowego w locie. Ostatecznie testy systemu ucieczkowego opóźnił się do początku 2020 roku.



Na 18 stycznia firma wyznaczyła datę testu systemu ucieczkowego kapsuły Dragon 2. Zaplanowana godzina startu to 14:00 CET. W tym locie zostanie wykorzystana pierwszy stopień rakiety Falcon 9 o “numerze seryjnym" B1046. Ten stopień został już wykorzystany 3 razy - w tym locie nastąpi czwarty start. Poniższe nagranie prezentuje profil testu ucieczkowego kapsuły Dragon 2 w locie.

Jest dość prawdopodobne, że dojdzie do eksplozji lub rozerwania rakiety Falcon 9 po ucieczce kapsuły Dragon 2 w tym teście. Separacja nastąpi w krytycznym momencie lotu, gdy już rakieta przekroczy prędkość naddźwiękową, na wysokości około 20 km. Lądowanie kapsuły na spadochronach nastąpi po około 9 minutach od startu.

Jeśli ten test się powiedzie - w ciągu kilku tygodni może dojść do pierwszej załogowej misji kapsuły Dragon 2.