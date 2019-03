Do Ziemi zbliża się asteroida większa niż ta, która spadła na Czelabińsk

Asteroida 2019 EA2 odkryta przez astronomów w tym miesiącu pędzi w stronę Ziemi. Według NASA, ciało o średnicy do 39 metrów przy prędkości 5 km/s zbliży się do naszej planety 22 marca na minimalną odległość 303 733 km. Jest to mniej niż średnia odległość od Ziemi do Księżyca.

Zdjęcie Ślad pozostawiony w atmosferze przez meteor czelabiński /Wikipedia

2019 EA2 nie stanowi jednak zagrożenia dla Ziemi. Na uwagę zasługuje fakt, że astronomowie będą mogli obserwować dość duży obiekt. Jego rozmiar może być prawie dwukrotnie większy niż ciała, które uderzyło w region Czelabińska w 2013 r. Ponadto przypomniano, że mniejsze ciała niebieskie regularnie docierają bliżej naszej planety, ale zdarzenia te są często rejestrowane już po fakcie.

Układ słoneczny porusza ogromną liczbę komet i asteroid. Ich główna masa (ponad 98 proc.) jest skoncentrowana w głównym pasie asteroid (znajdującym się między orbitami Marsa i Jowisza), w pasie Kuipera i chmurze Oorta (istnienie tego ostatniego jest potwierdzone tylko przez dane pośrednie).

Okresowo niektóre obiekty na tych obszarach w wyniku kolizji z sąsiadami i/lub pod wpływem grawitacji większych obiektów opuszczają swoje zwykłe orbity i mogą być kierowane także w kierunku Ziemi.

Wideo NASA | NPP Sees Aftermath of the Chelyabinsk Meteor