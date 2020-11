Demontaż obserwatorium Arecibo

Amerykańska National Science Foundation postanowiła rozebrać duży radioteleskop w Arecibo.

Zdjęcie Obserwatorium Arecibo jest kojarzone z finałem filmu "Goldeneye", pierwszego Jamesa Bonda z Piercem Brosmanem /materiały prasowe

Arecibo to potężny radioteleskop o średnicy ponad 300 metrów. Arecibo zostało zbudowane na dużej niecce w centrum Puerto Rico. Ten radioteleskop został zbudowany na początku lat 60. XX wieku. Przez lata swoich obserwacji Arecibo wykonywało nasłuch Wszechświata na zakresie od 300 MHz do 10 GHz. Ten radioteleskop wykorzystywano także w ramach programu poszukiwania obcych cywilizacji SETI.

Niestety, w ostatnich latach Arecibo doświadczyło poważnych uszkodzeń. W 2017 roku przez Puerto Rico przeszedł potężny huragan Maria. Następnie, w 2020 roku doszło do dalszych uszkodzeń, w tym zerwania lin utrzymujących kopułę radioteleskopu.



Dziewiętnastego listopada 2020 amerykańska Amerykańska National Science Foundation (NSF) postanowiła rozebrać radioteleskop w Arecibo. Niestety, obecnie istnieje ryzyko całkowitego zniszczenia radioteleskopu. Co więcej, przebywanie w pobliżu radioteleskopu samo w sobie jest już obecnie zagrożeniem dla ludzi. Dlatego też NSF podjęła decyzję od demontażu Arecibo, co potrwa kilka tygodni. W najbliższym czasie ustalona zostanie najbardziej bezpieczna forma demontażu tego radioteleskopu.

Arecibo przez lata było największym radioteleskopem tego typu. W 2020 roku ukończono budowę chińskiego Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) o średnicy 500 metrów.

Krzysztof Kanawka