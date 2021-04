Czym są kształty przypominające pająki na Marsie?

Ponad 20 lat temu naukowcy zwrócili uwagę na kształty, które przypominają pająki - tego typu zjawisko zaobserwowano na Marsie.

Zdjęcie Naukowcy odkryli przyczynę tworzenia się kształtów na Marsie

Wzory na Marsie, które przypominały pająki były widoczne na zdjęciach satelitarnych południowego bieguna Czerwonej Planety. Z pewnością wyglądały one przerażająco, jednak nie są to zwierzęta ani pajęczaki lub inne organizmy. Zgodnie z niedawnym badaniem opublikowanym w czasopiśmie "Scientific Reports", to po prostu suchy lód. W przypadku Marsa niektóre z kształtów mogą mieć nawet do 1 kilometra szerokości, dlatego są one widoczne na satelitarnych fotografiach.

Naukowcom udało się z powodzeniem odtworzyć wersję “pająków" wielkości kufla w laboratorium, korzystając z narzędzia, które symuluje marsjańską atmosferę. Gdy zimny lód zetknie się ze stosunkowo cieplejszym osadem powierzchni Marsa, część lodu przechodzi z formy stałej w gaz (sublimacja). Finalny kształt może faktycznie przypominać pająki.

“Te badania przedstawiają pierwszy zestaw empirycznych dowodów na proces, który modyfikuje polarny krajobraz na Marsie" - przekazała w oświadczeniu Laura McKeown z Open University w Anglii. Eksperymenty naukowców pokazują bezpośrednio, że wzory znajdujące się na Marsie są wynikiem działań znanych od lat.

Zdjęcie Wizualizacja Marsa / NASA

Ponad 95 proc. atmosfery Marsa składa się z dwutlenku węgla z dużą ilością lodu i szronu występującego zimą na biegunach Czerwonej Planety. Naukowcy podejrzewali, że “pająki" mogą tworzyć się wiosną, kiedy światło słoneczne przepycha się przez półprzezroczystą warstwę CO2 - przekazuje "Scientific Reports".

Planetolodzy dopiero niedawno uzyskali możliwość przetestowania oraz potwierdzenia swoich teorii na powierzchni Ziemi. Eksperymenty wykazały, że hipoteza sublimacji w kształt pająka była rzeczywiście trafna.

Mars jest pełen dziwnych formacji geologicznych o bogatej historii. Na przestrzeni najbliższych lat zapewne poznamy ich jeszcze więcej.

