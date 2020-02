NASA ogłosiła selekcję czterech kandydatów na nowe misje klasy Discovery.

Zdjęcie Czterech kandydatów na nowe misje klasy Discovery /NASA

Discovery to stosunkowo mała klasa misji bezzałogowych NASA. W ramach tej klasy NASA może zbudować zarówno pełną wyprawę, jak i przygotować instrument dla misji realizowanej przez inną agencję, np. Europejską Agencję Kosmiczną. Koszt takiego projektu nie może przekroczyć 450-500 milionów dolarów. Kilka ciekawych misji tej klasy to NEAR Shoemaker, Mars Pathfinder, MESSENGER, Dawn, Kepler, InSight, Lucy oraz Psyche.

Reklama

Aktualnie trwa konkurs na piętnastą i szesnastą misję klasy Discovery. Trzynastego lutego NASA poinformowała o selekcji czterech kandydatów na kolejne misje bezzałogowe. Każdy z proponowanych projektów otrzyma teraz finansowanie na dalsze prace koncepcyjne trwające do 9 miesięcy. Następnie NASA określi selekcję - może to być zarówno jedna jak i dwie misje.



Wybrani kandydaci to:



DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging Plus)



Celem tej misji będzie szczegółowa analiza atmosfery Wenus oraz ustalenie czy ta planeta kiedykolwiek mogła mieć oceany. Ta misja miałaby się składać z małego próbnika atmosferycznego. Byłby to pierwszy próbnik Wenus od lat 80. XX wieku. Ta misja była już wcześniej proponowana, jednak przegrała konkurencję z Lucy i Psyche.



Io Volcano Observer (IVO)



Celem tej misji byłaby wyprawa dona orbitę Jowisza. Sonda IVO wykonałaby przynajmniej 9-10 przelotów obok Io - najbardziej aktywnego wulkanicznie księżyca w Układzie Słonecznym. Misja IVO pozwoliłaby na określenie sił pływowych działających na Io, transferu ciepła na powierzchnię tego księżyca oraz ewolucję tego zagadkowego obiektu.



TRIDENT



Sonda TRIDENT wykonałaby przelot obok Neptuna oraz Trytona - aktywnego lodowego księżyca tej planety. Misja miałaby wystartować w 2026 roku, zaś przelot obok Neptuna nastąpiłby w 2038 roku. Wcześniej, w 2032 roku TRIDENT wykonałby przelot obok Jowisza. Przelot TRIDENT obok Neptuna nastąpiłby prawie pół wieku po przelocie Voyagera 2.

VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy)



Misja VERITAS to orbiter Wenus, wyposażona w serię instrumentów pomiarowych. Ta misja stworzyłaby pierwszą globalną mapę powierzchni Wenus, w tym jej składu oraz miejsc deformacji. Misja VERITAS była już wcześniej proponowana, jednak przegrała z propozycjami Lucy i Psyche - niemniej jednak była bardzo wysoko oceniona. Jest zatem możliwe, że tym razem NASA zaakceptuje misję VERITAS.

Prawdopodobnie kolejne decyzje zapadną w 2021 roku. Akceptacja misji będzie oznaczać mniej więcej 3-6 lat prac nad sprzętem, po czym start oraz nawet do kilkunastu lat podróży po Układzie Słonecznym (misja TRIDENT).